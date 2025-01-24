ГРАФИКИ | Госдолг Эстонии стремительно растет. Впереди только Финляндия

В третьем квартале 2024 года соотношение долга эстонского правительственного сектора к ВВП выросло по сравнению с показателем прошлого года на 5,3 процента, что по величине прироста является вторым в Европейском союзе. Быстрее, чем в Эстонии государственный долг рос лишь в Финляндии, где упомянутый выше показатель составил целых 6,7 процента.

График 1: темпы роста госдолга (изменение соотношения госдолга к ВВП, в процентах)

Хотя государственный долг Эстонии растет быстро — годом ранее он был всего 18,7 процента, но и уровень долга в 24 процента ВВП является по-прежнему самым низким показателем в Европейском союзе. Зато Финляндия достигла 81,5%, что дает ей среди стран с самой большой задолженностью седьмое место. Впереди нашего северного соседа по этому показателю Греция (158,2 %), Италия (136,3 %), Франция (113,8 %), Бельгия (105,6 %), Испания (104,3 %), Португалия (97,5 %) и Австрия (83,2 %). При этом Греция и Португалия являются странами ЕС, где долговая нагрузка государства снижается самыми быстрыми темпами.

График 2: госдолг стран ЕС в процентах к ВВП

За год соотношение госдолга и ВВП в Латвии выросло на 3,5%, достигнув 47,7%. Показатель Литвы вырос на 1,7% и составляет сейчас 38,4%. Швеция, где долговая нагрузка государства традиционно низкая, тоже показала рост на 1,4% - до 31,6%.

Среднее соотношение госдолга к ВВП в странах ЕС составляет 81,6%, а средний показатель в странах еврозоны — 88,2%.

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