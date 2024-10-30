Китай экспортирует кризис, а идеи Трампа пугают. Эксперт банка Финляндии о перспективах экономики Балтии и ЕС на 2025 год

Разрыв экономических связей с Россией, напавшей на Украину, потеря дешевой энергии, война на Ближнем Востоке и глобальная нестабильность повлекли экономические проблемы у стран Балтии и Европы в целом. Не в лучшем состоянии и экономика Китая, так и не оправившегося со времени пандемии. Какой выход из сложившейся ситуации вы видите?

Определенные шаги можно сделать как в ближайшее время, так и в среднесрочной перспективе. Во-первых, необходимо ускорить переход на альтернативные источники энергии. Чем меньше мы используем ископаемых видов топлива, тем лучше для окружающей среды. Но для стран, которые не производят ископаемое топливо, это имеет смысл и с экономической точки зрения. Поэтому, будь то ветер, солнце или атомная энергия, как в случае Финляндии - есть вещи, которые можно сделать довольно быстро для увеличения производства энергии из возобновляемых источников.