30.10.2024, 13:20
Китай экспортирует кризис, а идеи Трампа пугают. Эксперт банка Финляндии о перспективах экономики Балтии и ЕС на 2025 год
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня страны Балтии испытывают трудности с наполнением бюджета и вынуждены повышать налоги. Самая тяжелая ситуация сложилась в Эстонии. О перспективах экономического развития, последствиях разрыва с Россией, кризисе в Китае и угрозе торговой войны с США Delfi рассказал директор Института развивающихся экономик Банка Финляндии, доктор Иикка Корхонен.
Разрыв экономических связей с Россией, напавшей на Украину, потеря дешевой энергии, война на Ближнем Востоке и глобальная нестабильность повлекли экономические проблемы у стран Балтии и Европы в целом. Не в лучшем состоянии и экономика Китая, так и не оправившегося со времени пандемии. Какой выход из сложившейся ситуации вы видите?
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