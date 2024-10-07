Конец эстонского счастья? Почему лидирующая экономика в регионе стремительно теряет позиции(1)
Страны Балтии, как и весь Европейский союз, испытывают экономический и бюджетный кризис. Повсюду растут существующие налоги и вводятся новые. Хуже всего дела идут в Эстонии, до сих пор бывшей лидером региона. Эстонское правительство пытается сократить дефицит бюджета, наращивая налоговое бремя, но не меняя основы национальной налоговой системы - налог с прибыли платится только при ее распределении. Такая система помогала привлекать и удерживать инвестиции, а теперь стала ахиллесовой пятой Эстонии. Опрошенные Delfi эксперты считают, что налоговую систему страны менять придется так или иначе. Турбулентность последних лет уже привела к перетоку инвестиций из Эстонии в Латвию.
„Времена, когда мы говорили, что рынок все отрегулирует, прошли. Правительство должно принимать решения и направлять экономику. В течении 30 лет мы одним образом смотрели на экономику, а теперь у нас принципиальные изменения... Правительство начнет потихоньку направлять экономику“, - заявил в четверг, 3 октября, министр внутренних дел Эстонии, Лаури Ляэнеметс, лидер Социал-демократической партии. Но буквально через несколько минут прозвучало прямо противоположное заявление.