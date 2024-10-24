Бюджет долгой войны. Что говорит о планах и приоритетах властей главный финансовый документ России

Последним „спокойным“ для российской экономики годом стал 2019 — после случилась пандемия коронавируса, а затем началось полномасштабное вторжение России в Украину. По оценке Счетной палаты, по сравнению с тем самым „спокойным“ 2019 годом расходы бюджета в 2025 году увеличатся в 2,3 раза.

Всего в 2025 год российские власти хотят потратить 41,4 трлн рублей — это больше, чем расходы бюджета 2024 года, которые власти оценивают в 39,4 трлн. Бюджетные траты растут, несмотря на предупреждения Центрального банка и экспертов о том, что российская экономика сильно перегрета.

Сейчас, очевидно, власти готовятся к долгой войне, потому что заметного сокращения расходов на оборону в бюджете на ближайшие три года не планируется.

„Траектория военных расходов, которая была заложена в прежнем проекте бюджета, по нашим оценкам, предполагала завершение конфликта в 2024 году. Иных оснований для быстрого снижения расходов вряд ли возможно предположить“, — говорит экономист Bloomberg Александр Исаков.

В совокупности на эти две статьи — оборону и нацбезопасность — приходится около 40% всех расходов бюджета в 2025 году.

Еще один важный пункт — национальная безопасность, по сути это расходы на тех, кого называют „силовиками“. В 2025 году на них собираются потратить 3,5 трлн рублей, в 2027 году — еще больше, 3,7 трлн рублей.

Судя по бюджетным цифрам, в следующие три года главным приоритетом будет оборона. Еще в 2023 году, согласно тогдашнему плану бюджета, власти планировали начать с 2025 года сокращать оборонные расходы. Но, видимо, передумали — в 2025 году эти траты, наоборот, вырастут и составят 13,5 трлн рублей. Затем, в 2026 году, они незначительно снизятся почти до 12,8 трлн, а к 2027 году вновь вырастут до 13 трлн.

Бюджет — это главный финансовый документ страны. Он показывает, какие сферы и направления в приоритете у властей и каким они видят развитие России в ближайшие годы.

Российские власти представили бюджет на 2025-2027 годы в начале октября. В этот четверг его в первом чтении поддержала Государственная дума.

В начале войны многие экономисты ожидали, что российская экономика столкнется с острым кризисом — должны были сказаться санкции. Но эти прогнозы оказались ошибочными во многом из-за высоких военных расходов: власти буквально залили экономику деньгами. Часть их они взяли из Фонда национального благосостояния, главного резервного фонда страны, а другую часть заняли на внутреннем рынке.

„Степень милитаризации экономики выросла, однако остается по историческим меркам высокой, но не аномальной. Военные расходы порядка 6-8% [ВВП] были нормой для крупных экономик до начала 2000-х годов“, — полагает Александр Исаков.

Бремя повышения налогов ляжет на гражданское население и бизнес, и часть тех денег, которые они будут платить в казну, государство потратит на войну.

В конце мая правительство объявило о повышении налога на доходы физических лиц и на прибыль бизнеса. Эти изменения вступят в силу 1 января 2025 года. Повышение этих налогов и некоторых сборов (например, увеличение утилизационного сбора на автомобили и др.) даст в бюджет дополнительные 3,5 трлн рублей в следующем году, пишут в своем отзыве на проект бюджета экономисты Счетной палаты.

Пока экономисты не видят глобальных проблем с бюджетом: и дефицит, и госдолг остаются небольшими. Но власти явно настроены на то, чтобы любым способом увеличить приток денег.

Бюджетные доходы по-прежнему меньше расходов. Российские власти в 2025 году хотят получить в бюджет почти 40,3 трлн рублей. Дефицит бюджета, то есть разница между доходами и расходами, превысит 1 трлн рублей. Причем бюджет, по планам властей, будет дефицитным минимум до 2027 года. Чтобы покрыть этот дефицит, государство планирует занимать в основном на внутреннем рынке — у бизнеса и населения.

Социальные расходы, то есть всевозможные пособия, пенсии и т.п., остаются одной из самых крупных статей бюджета, но существенно отстают от военных трат. В 2025 году на них власти собираются потратить около 6,5 трлн рублей. На здравоохранение выделено еще меньше — порядка 1,8 трлн рублей.

Оборонный сектор нельзя назвать двигателем экономики в долгосрочной перспективе. Во время войны он в основном производит оружие на основе старых технологий — в новые вкладываться нет смысла, к тому же их разработка требует времени. При этом продукция, которую он производит, как правило, быстро уничтожается на фронте. Общий уровень национального богатства страны такое производство вряд ли сильно повышает.

Бизнесу тяжело конкурировать и со службой по контракту, где выплаты уже доходят до нескольких миллионов.

Оборонные заводы могут позволить себе нанимать сотрудников для работы в несколько смен, предлагать зарплаты выше рынка и переманивать специалистов из других регионов на вахту.

Обильное госфинансирование оборонного сектора позволяет заводам успешно конкурировать за кадры с частным бизнесом. Это происходит в тот момент, когда российская экономика буквально оказалась в демографической яме: работников очень мало из-за малочисленного поколения 1990-х годов, выходящего сейчас на рынок труда, а также из-за мобилизации, эмиграции и массового возвращения домой трудовых мигрантов.

Это привело к тому, что структура экономики начала меняться. Например, промышленное производство в январе–августе 2024 года выросло более чем на 8% к тому же периоду 2023 года. Лидерами роста стали сектора, которые могут быть связаны с обороной (в открытом доступе данных об оборонном производстве нет). За тот же период производство металлических изделий выросло на 34%, а производство автотранспортных средств и прочего транспорта — почти на 22% и 23% соответственно. Для сравнения: чисто гражданские сектора, например, производство одежды, пищевых продуктов или изделий из кожи выросли за тот же период на 3-5%.

Перегретая экономика

Центральный банк еще летом прошлого года поставил российской экономике диагноз — перегрев. Это означает, что она растет намного быстрее своих потенциальных возможностей именно из-за огромных бюджетных расходов.

И новый бюджет тут мало что изменит: в экономику вливаются все новые объемы денег. Эти деньги сначала попадают в оборонный сектор, а затем постепенно распространяются на всю экономику, подстегивая рост ВВП.

Международный валютный фонд на этой неделе повысил прогноз по экономике России на этот год — с 3,2% до 3,6%. Но при этом в МВФ ждут, что рост ВВП замедлится в 2025 году до 1,3%. И это замедление понятно: в какой-то момент даже обильные бюджетные расходы уже не смогут ускорять рост.

Российское же правительство ждет, что ВВП в 2024 году вырастет на 3,9%. В 2025 году темпы роста замедлятся и в их прогнозе, но не так сильно, как прогнозирует МВФ — до 2,5%. В пояснительной записке к бюджету о перегреве как об экономическом риске не говорится, наоборот, ситуация описана достаточно позитивно.

Главным симптомом перегрева экономики стала высокая инфляция. В сентябре она в годовом выражении составила 8,6% — это уже достаточно много, при этом ЦБ не видит возможности существенных улучшений.

Единственным по сути способом борьбы с перегревом экономики для ЦБ стал рост ставок. В сентябре банк поднял ключевую ставку до 19%. Это уже привело к резкому удорожанию кредитов, в том числе ипотеки, но экономисты ждут, что ЦБ в ближайшую пятницу поднимет ставку еще раз. Это сделает кредиты еще дороже, вырастут и ставки по депозитам: копить деньги становится выгоднее, чем тратить.

„По нашим оценкам, ставка может вырасти до жесткого потолка в 25% в 2025 году, хотя при соблюдении бюджетного правила (оно ограничивает рост расходов бюджета. — Би-би-си) рост ставок может быть более ограниченным и остановиться на 21%“, — говорит Исаков.