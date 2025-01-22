Пропавшего в Таллинне 7-летнего мальчика нашли. Где он был?

О том, что мальчик не вернулся в среду из школы домой, хотя уроки закончились в 12 часов, полиции сообщила мама. У мальчика с собой телефона не было.

Патрули полиции проводили поисковые мероприятия в районе Мустамяэ, где живет мальчик и находится его школа.

Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Йоханнеса нашли и с ним все в порядке. Он был у друга и заигрался в компьютерные игры.