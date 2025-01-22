ЧП и криминал
22.01.2025, 16:02

Пропавшего в Таллинне 7-летнего мальчика нашли. Где он был?

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дополнено в 16:20
RusDelfi
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

В среду полиция попросила помощи в поисках пропавшего сегодня в Таллинне 7-летнего Йоханнеса Амадеуса.

О том, что мальчик не вернулся в среду из школы домой, хотя уроки закончились в 12 часов, полиции сообщила мама. У мальчика с собой телефона не было.

Патрули полиции проводили поисковые мероприятия в районе Мустамяэ, где живет мальчик и находится его школа.

Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Йоханнеса нашли и с ним все в порядке. Он был у друга и заигрался в компьютерные игры.

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RusDelfi
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