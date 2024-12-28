Полиция ищет пропавшую в Тартумаа 42-летнюю Пирет

По последним данным, Пирет покинула свой дом в волости Кастре в четверг, 27 декабря, около 20 часов и до сих пор не вернулся домой. Женщина выехала из дома на автомобиле Opel Zafira и направилась в сторону Тарту. Женщина не отвечает на телефонные звонки.

Полиция связалась с родственниками Пирет и проверила ее возможное местонахождение, но найти ее пока не удалось.

Рост Пирет около 160 см, у нее полное телосложение, каштановые волосы. Точная одежда женщины неизвестна, но, возможно, когда она уходила, она была в черных спортивных штанах.

Полиция просит всех, кто видел Пирет или располагает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить