13.01.2025, 15:12
Полиция просит помощи в поисках 14-летнего парня
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поиске молодого человека, который в субботу ушел из дома в Вильяндимаа и до сих пор не вернулся ни туда, ни в школу.
По словам сотрудников семейного дома, Ян должен был вернуться в Эмайыэский центр Марьямааской образовательной коллегии 12 января, но не сделал этого. В субботу, 11 января, он покинул свой семейный дом в Вильяндимаа, и его местонахождение сейчас неизвестно.
Рост Яна 180 см, он крепкого телосложения, у него светлые волосы. Когда он ушел, на нем была черная куртка, белая толстовка, светлые джинсы и коричневые полусапоги.
Мальчик может находиться в Вильянди, Тарту или Таллинне.
Полиция просит всех, кто видел Яна или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.