Полиция просит помощи в поисках 14-летнего парня

По словам сотрудников семейного дома, Ян должен был вернуться в Эмайыэский центр Марьямааской образовательной коллегии 12 января, но не сделал этого. В субботу, 11 января, он покинул свой семейный дом в Вильяндимаа, и его местонахождение сейчас неизвестно.

Рост Яна 180 см, он крепкого телосложения, у него светлые волосы. Когда он ушел, на нем была черная куртка, белая толстовка, светлые джинсы и коричневые полусапоги.

Мальчик может находиться в Вильянди, Тарту или Таллинне.

Полиция просит всех, кто видел Яна или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.