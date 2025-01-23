Банки больше ценят бизнес-клиентов, способных защититься от киберугроз

Хотя о кибератаках и угрозах говорят все больше, до сих пор существует мнение, что кто-то может остаться вне поля зрения злоумышленников, поскольку его бизнес слишком мал или неприметен. Также бытует опасный миф, что из-за маленького размера Эстонии и ее уникального языка нас никто не захочет атаковать. Однако на самом деле киберпреступникам все равно, на какую страну или компанию они нацелены. Большинство атакующих используют автоматизированные инструменты для поиска уязвимостей в интернете. Найдя уязвимость, они изучают ее и продают информацию заинтересованным сторонам, которые затем проводят целевые атаки.

Это возможно только в том случае, если системы компании не настроены должным образом с точки зрения кибербезопасности и не обновляются вовремя. Например, если автоматизированная производственная линия предприятия не защищена от кибератак, злоумышленники могут моментально ее остановить, потребовать выкуп или совершить какие-то другие манипуляции. Это может привести к невыполнению важных договорных обязательств и срывам поставок. Если производитель не сможет продавать продукцию, он будет неспособен обслуживать взятые для инвестиций кредиты что в итоге приведет к серьезным денежным потерям.

Согласно прогнозам Cybersecurity Ventures, ведущей компании, занимающейся исследованиями и анализом в области кибербезопасности, глобальные ежегодные убытки предприятий от атак на программное обеспечение для управления цепочками поставок достигнут к 2031 году 138 миллиардов долларов, по сравнению с 60 миллиардами в 2025 году и 46 миллиардами в 2023 году – исходя из ежегодного роста в среднем на 15%. Вместо того чтобы атаковать конечных пользователей напрямую, хакеры все чаще нацеливаются на слабые звенья в цепочках поставок, создавая хаос, что и приводило к наиболее заметным киберинцидентам и утечкам данных последних лет.