Кибератака или неудачные обновления? Swedbank пока молчит о причине вчерашнего глобального сбоя при оплате картами

Вчера вечером по всей Эстонии произошел большой сбой, когда люди не смогли оплатить покупки банковскими картами. RusDelfi спросил у нескольких магазинов, с чем была связана проблема. Представитель Lidl Катрин Сеппель ответила, что, по их данным, перебои в работе систем оплаты картами возникли конкретно в Swedbank.