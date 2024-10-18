18.10.2024, 11:30
Кибератака или неудачные обновления? Swedbank пока молчит о причине вчерашнего глобального сбоя при оплате картами(20)
ФОТО: | Õhtuleht
Вчера вечером по всей Эстонии произошел большой сбой, когда люди не смогли оплатить покупки банковскими картами. RusDelfi спросил у нескольких магазинов, с чем была связана проблема. Представитель Lidl Катрин Сеппель ответила, что, по их данным, перебои в работе систем оплаты картами возникли конкретно в Swedbank.
Пресс-представитель Swedbank Эвелин Кивило-Паас утром в пятницу подтвердила RusDelfi, что вчера вечером в работе банковской системы возникли проблемы, которые были устранены. „Приносим свои извинения клиентам, которых это коснулась“, - добавила Кивило-Паас.
Официального пресс-релиза по поводу инцидента от банка так и не поступило, а размещенное вчера вечером сообщение Swedbank Eesti в Facebook сегодня удалили.
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