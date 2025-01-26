26.01.2025, 20:31
„Она съест мою собаку в один укус!“ Разрешено ли в Эстонии брать себе домашним любимцем экзотического хищника?
ФОТО: | Delfi Meedia
Недавно в социальных сетях развернулась дискуссия по поводу ввоза в Эстонию и содержания в качестве домашнего животного горного льва — так еще называют пуму. Хотя ее содержание в Эстонии в качестве домашнего животного разрешено, против этого выступают ряд экспертов, занимающихся животными.
Требования к содержанию домашних животных в Эстонии установлены для собак, кошек, грызунов, кроликов, хорьков, птиц в клетках, рептилий, земноводных, аквариумных рыб и беспозвоночных. Львов, пум и других крупных хищников в этом списке нет.
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