„Она съест мою собаку в один укус!“ Разрешено ли в Эстонии брать себе домашним любимцем экзотического хищника?

„Это совершенно безрассудно и просто ужасно. Например, у нас в самом деле нет закона о том, что при прогулке с таким питомцем на улице, его надо держать на поводке. Возникает вопрос, как человеку удастся удержать пуму, чтобы, если я прохожу мимо нее, она бы не напала на меня или мою собаку. Я так и вижу, как пума просто съедает мою собаку за один укус“, - говорит член правления Эстонского общества защиты диких животных Вирге Вызуялг.