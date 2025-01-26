Звери
26.01.2025, 20:31

„Она съест мою собаку в один укус!“ Разрешено ли в Эстонии брать себе домашним любимцем экзотического хищника?

 
Хотя в Таллиннском зоопарке сейчас пумы нет, это не означает, что этого хищника нельзя найти где-нибудь в Эстонии — например, в качестве домашнего животного
Хотя в Таллиннском зоопарке сейчас пумы нет, это не означает, что этого хищника нельзя найти где-нибудь в Эстонии — например, в качестве домашнего животного
ФОТО: Siim Lõvi | Delfi Meedia

Недавно в социальных сетях развернулась дискуссия по поводу ввоза в Эстонию и содержания в качестве домашнего животного горного льва — так еще называют пуму. Хотя ее содержание в Эстонии в качестве домашнего животного разрешено, против этого выступают ряд экспертов, занимающихся животными.

Требования к содержанию домашних животных в Эстонии установлены для собак, кошек, грызунов, кроликов, хорьков, птиц в клетках, рептилий, земноводных, аквариумных рыб и беспозвоночных. Львов, пум и других крупных хищников в этом списке нет.

„Это совершенно безрассудно и просто ужасно. Например, у нас в самом деле нет закона о том, что при прогулке с таким питомцем на улице, его надо держать на поводке. Возникает вопрос, как человеку удастся удержать пуму, чтобы, если я прохожу мимо нее, она бы не напала на меня или мою собаку. Я так и вижу, как пума просто съедает мою собаку за один укус“, - говорит член правления Эстонского общества защиты диких животных Вирге Вызуялг.

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