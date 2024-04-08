Вернувшему — 1500 евро. Пропавшую собаку ищут даже с помощью дронов(7)
Пятый день в Аэспа ищут пропавшую Катану. К поиску присоединились неравнодушные жители, а хозяева предлагают солидное вознаграждение тем, кто вернет любимицу домой. О том, как пропала собака, RusDelfi рассказал ее владелец, Сергей Усачев.
Мужчина вспоминает, что вечером 4 апреля восьмилетний сын вышел погулять во двор с любимицей семьи — одиннадцатимесячной Катаной. «У нас частный дом. Территория огорожена, вороты закрыты. Но именно в тот день, видимо, собака нашла дырку и выбежала за ворота. Она — совсем молоденькая, игривая, все еще интересно».
То, что Катана убежала, хозяева заметили буквально через десять минут. Но даже этого времени было достаточно, чтобы собака потерялась. «Правда, сначала ее видели буквально в километре от нас — сразу прислали в фейсбук фотографию. Мы сразу же выехали. Вторую фотографию сделали уже практически в 300 метрах от дома — получается, она возвращалась домой, — рассказывает Сергей и грустно отмечает, что после этого след пропал. — Больше ее не видели».
Хозяин пропавшей собаки уверен: кто-то забрал себе. «Собака дорогая, породистая, с паспортом — стоила 3 тысячи евро. К тому же еще маленькая. Видимо, те, кто забрал ее себе, рассчитывали, что не будет такой огласки. И что можно себе оставить или даже кому-то продать».
Ошейника на собаке на момент пропажи не было. Зато есть своя отличительная черта — белое пятно, похожее на карту Италии.
При этом Сергей отмечает, что собака — чипирована. «И мы уведомили и внесли в регистр, что собаку украли — сейчас стоит отметка. Поэтому если кто-то поведет в клинику, даже международную, то нас предупредят. Мы позвонили и заводчице из Латвии, где покупали нашу Катану».
Хозяин пропавшей собаки рассказывает, что искали и с обычным дроном, и с тепловым. «Ночью по лесам ходили. Тут ребята молодцы — и местные, и из Таллинна приезжают, с первого дня помогают. Я на работу сегодня по-быстрому съездил, вернулся, а они уже с утра снова ищут. Добровольно! Отозвались на наши просьбы — у них у самих собаки. С утра и до вечера с вами».
Сергей признается: собака для них — не просто домашний любимец. «Для жены Катана — как дочка. У нас два сына, а она все время хотела девочку. Состояние у нее ужасное. Как и у нас у всех», — мужчина с трудом сдерживает эмоции и признается, что последний пост в фейсбуке о поиске просили написать брата, так как нервы у всех на пределе.
Тем, кто вернет пропавшую Катану, семья обещает вознаграждение 1500 евро. «Сначала была тысяча, но мы увеличили сумму. А мало ли? Может кто-то увидит и решит вернуть? Сейчас сезон начинается этом районе — много дач, могут за деньги подсказать, кто взял. Для них — деньги, а для нас — это член семьи».
Надежды найти собаку Сергей не теряет. «Пока не найдем, не успокоимся. Будет это год — будем и год искать».
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