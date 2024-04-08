Вернувшему — 1500 евро. Пропавшую собаку ищут даже с помощью дронов

Мужчина вспоминает, что вечером 4 апреля восьмилетний сын вышел погулять во двор с любимицей семьи — одиннадцатимесячной Катаной. «У нас частный дом. Территория огорожена, вороты закрыты. Но именно в тот день, видимо, собака нашла дырку и выбежала за ворота. Она — совсем молоденькая, игривая, все еще интересно».

То, что Катана убежала, хозяева заметили буквально через десять минут. Но даже этого времени было достаточно, чтобы собака потерялась. «Правда, сначала ее видели буквально в километре от нас — сразу прислали в фейсбук фотографию. Мы сразу же выехали. Вторую фотографию сделали уже практически в 300 метрах от дома — получается, она возвращалась домой, — рассказывает Сергей и грустно отмечает, что после этого след пропал. — Больше ее не видели».

Хозяин пропавшей собаки уверен: кто-то забрал себе. «Собака дорогая, породистая, с паспортом — стоила 3 тысячи евро. К тому же еще маленькая. Видимо, те, кто забрал ее себе, рассчитывали, что не будет такой огласки. И что можно себе оставить или даже кому-то продать».

Ошейника на собаке на момент пропажи не было. Зато есть своя отличительная черта — белое пятно, похожее на карту Италии.

При этом Сергей отмечает, что собака — чипирована. «И мы уведомили и внесли в регистр, что собаку украли — сейчас стоит отметка. Поэтому если кто-то поведет в клинику, даже международную, то нас предупредят. Мы позвонили и заводчице из Латвии, где покупали нашу Катану».

Хозяин пропавшей собаки рассказывает, что искали и с обычным дроном, и с тепловым. «Ночью по лесам ходили. Тут ребята молодцы — и местные, и из Таллинна приезжают, с первого дня помогают. Я на работу сегодня по-быстрому съездил, вернулся, а они уже с утра снова ищут. Добровольно! Отозвались на наши просьбы — у них у самих собаки. С утра и до вечера с вами».