ВИДЕО | Враги подружились? Отважный домашний кот из Харьюмаа проводил рысь в свой двор

В Эстонское общество охотников прислали из Вазалемма видео, на котором видно, как домашняя кошка и рысь вместе прогуливаются и направляются во двор дома, находящегося поблизости.
Приславший видео Михкель Вийта пояснил, что рысь и раньше посещала их домохозяйство, но последний раз это было два года назад.
„Обычно гостями становятся барсуки и еноты, которые приходят и разрушают во дворе компостер. Я должен был несколько раз его укреплять“, - говорит Вийта.
По словам мужчины, рысь могла быть в поисках добычи и почуять возле компостера во дворе запах других животных.
Иногда случается, что рыси задирают своих собратьев, но на сей раз все случилось совершенно по другому. Судя по всему, дикая и домашняя кошка нашли общий язык, поскольку попавший в объектив камеры наблюдения домашний любимец до сих пор цел и радуется жизни.
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