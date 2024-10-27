ВИДЕО | Враги подружились? Отважный домашний кот из Харьюмаа проводил рысь в свой двор

В Эстонское общество охотников прислали из Вазалемма видео, на котором видно, как домашняя кошка и рысь вместе прогуливаются и направляются во двор дома, находящегося поблизости.

Приславший видео Михкель Вийта пояснил, что рысь и раньше посещала их домохозяйство, но последний раз это было два года назад.

„Обычно гостями становятся барсуки и еноты, которые приходят и разрушают во дворе компостер. Я должен был несколько раз его укреплять“, - говорит Вийта.

По словам мужчины, рысь могла быть в поисках добычи и почуять возле компостера во дворе запах других животных.

Иногда случается, что рыси задирают своих собратьев, но на сей раз все случилось совершенно по другому. Судя по всему, дикая и домашняя кошка нашли общий язык, поскольку попавший в объектив камеры наблюдения домашний любимец до сих пор цел и радуется жизни.

Численность рысей увеличилась Численность единственного эстонского представителя семейства кошачьих — рыси — значительно увеличилась. Если в 2022 году численность рысей достигла уровня, при котором ее природоохранный статус после десятилетнего перерыва снова можно оценивать как благоприятный, то в 2023 году количество животных выросло до уровня, при котором можно возобновить охоту. В ходе наблюдений в 2023 году было зафиксировано 102 различных самок рыси с выводком, а общая численность осенью составила 650−800 особей.

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