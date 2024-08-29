Очередное нападение собаки: агрессивный ротвейлер порвал мужчине бедро

В среду заведующий кейласкими тропами здоровья Райдо Ноттон поймал на нарушении мужчин, которые, проигнорировав запрещающие знаки, въехали на территорию троп на внедорожнике. Когда Райдо как хозяин этих троп поинтересовался показавшейся ему подозрительной активностью мужчин, то ему в бедро вцепился сопровождающий мужчин ротвейлер, который, понятное дело, не был на поводке. Об этой истории пишет Lemmikloom.