29.08.2024, 14:55
Очередное нападение собаки: агрессивный ротвейлер порвал мужчине бедро(13)
ФОТО: | Shutterstock
В среду заведующий кейласкими тропами здоровья Райдо Ноттон поймал на нарушении мужчин, которые, проигнорировав запрещающие знаки, въехали на территорию троп на внедорожнике. Когда Райдо как хозяин этих троп поинтересовался показавшейся ему подозрительной активностью мужчин, то ему в бедро вцепился сопровождающий мужчин ротвейлер, который, понятное дело, не был на поводке. Об этой истории пишет Lemmikloom.
„Успел сказать, кажется, одно предложение, и затем напрыгнула эта собака. Мою руку она не зацепила, но укусила в район бедра“, - рассказал Райдо. По его словам, мужчины объяснили произошедшее тем, что собаку потревожил шум трактора, на котором приехал управляющий тропами здоровья.
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