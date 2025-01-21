В Нарве есть бесплатный каток, а очереди из желающих покататься на нем – нет

По словам директора Нарвского спортивного центра Андрея Шилина, к которому относится синтетический каток, этой зимой нарвитяне им пользуются, но не регулярно. Как и в прошлые годы, спрос невелик. „На каникулах или выходных количество посетителей увеличивается. Но это все равно единичные пары, семьи. Некоторые приходят покататься, некоторые отработать какие-то хоккейные элементы, кто-то опробовать коньки, кто-то потренировать свои умения в катании“, – объяснил журналисту „Нарвской газеты“ Андрей Шилин.

Чтобы воспользоваться катком, необходимо взять ключ от него у администратора спортивного центра в рабочее время: по будням с 8 до 22 и по выходным с 8 до 21 часа. Проката коньков в спортцентре нет, поэтому нужно приходить со своими. Для синтетического льда подойдут и обычные коньки, но стоит учитывать, что поскольку искусственный лед не такой гладкий, как настоящий, нужно будет приложить немного больше усилий для катания, а, соответственно, коньки могут быстрее затупиться.

Вмещает каток на улице Раквере до 20 человек, рядом с ним расположены скамейки, на которых можно переодеть обувь и оставить вещи. После катания ключи следует вернуть администратору спортивного центра.

Несмотря на небольшую популярность катка, обслуживать его приходится регулярно. Как сказал „НГ“ директор спортивного центра, уборка производится силами работников центра по мере возможности. Например, в случае недавнего сильного снегопада удалось полностью очистить каток от снега и льда только в течение трех дней, поскольку количество объектов у Нарвского спортивного центра увеличилось и его работникам приходится успевать везде.

Справка:

Каток из синтетического льда состоит из листовых панелей, соединенных друг с другом с помощью специальных креплений. Он может использоваться как в помещении, так и на улице при широком диапазоне температур – от очень низких до высоких. Во многих странах синтетические катки используют не только для любительских катаний, но и для тренировок профессиональных фигуристов, хоккеистов и игроков в кёрлинг. Бесплатный каток с синтетическим льдом в Нарве был построен в 2021 году.

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