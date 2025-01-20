ФОТО | Женщину с ценными натюрмортами и гравюрой не пустили из Эстонии в Россию(1)
Кингисеппские таможенники пресекли контрабанду старинных картин из Европы в Россию. Остановленная женщина пояснила, что везла предметы искусства по просьбе знакомой за денежное вознаграждение, пишет „Фонтанка“.
На пункте пропуска Ивангород инспекторы, проверяя багаж 40-летней россиянки, прибывшей из Эстонии, заметили два художественных полотна и графическую картину, рассказали 20 января в Федеральной таможенной службе России. Предметы искусства отправили на экспертизу. Выяснилось, что они относятся к культурным ценностям, а значит, обязательно должны декларироваться.
Как установила экспертиза, натюрморты „С фруктами и вазой“ и „Букет цветов в терракотовой вазе“ были написаны в начале ХХ века в Западной Европе. Художники неизвестны, но эксперты выяснили, что вторая картина является свободной копией работы голландского живописца Яна Ван Хëйсума. А вот гелиогравюра, где изображена сцена из романа Гёте „Страдания юного Вертера“, является оригиналом. Это работа придворного фотографа баварского короля Йозефа Альберта, сделанная в Германии во второй половине XIX века.
Итогом стало возбуждение уголовного дела о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей (около 9500 евро) или лишения свободы на срок до 5 лет. Следствие устанавливает других причастных.