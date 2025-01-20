ФОТО | Женщину с ценными натюрмортами и гравюрой не пустили из Эстонии в Россию

На пункте пропуска Ивангород инспекторы, проверяя багаж 40-летней россиянки, прибывшей из Эстонии, заметили два художественных полотна и графическую картину, рассказали 20 января в Федеральной таможенной службе России. Предметы искусства отправили на экспертизу. Выяснилось, что они относятся к культурным ценностям, а значит, обязательно должны декларироваться.

Как установила экспертиза, натюрморты „С фруктами и вазой“ и „Букет цветов в терракотовой вазе“ были написаны в начале ХХ века в Западной Европе. Художники неизвестны, но эксперты выяснили, что вторая картина является свободной копией работы голландского живописца Яна Ван Хëйсума. А вот гелиогравюра, где изображена сцена из романа Гёте „Страдания юного Вертера“, является оригиналом. Это работа придворного фотографа баварского короля Йозефа Альберта, сделанная в Германии во второй половине XIX века.

Итогом стало возбуждение уголовного дела о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей (около 9500 евро) или лишения свободы на срок до 5 лет. Следствие устанавливает других причастных.

На товары, вывозимые из Эстонии за пределы Европейского Союза, то есть в третью страну, действуют особые требования, и вывоз некоторых товаров запрещён. На ввозимые в Россию товары введены дополнительные ограничения. Прежде чем отправиться из Эстонии в третью страну, ознакомьтесь также с таможенными правилами этой страны. Люди и товары, следующие через пограничный пункт Нарва, Лухамаа и Койдула в Российскую Федерацию, проходят полный таможенный контроль. Пассажиру запрещено перевозить через таможенную границу: запрещённое в гражданском обороте опасное холодное, огнестрельное и электрошоковое оружие, а также боеприпасы (автоматическое огнестрельное оружие, кастеты, пружинные ножи, бронебойные боеприпасы и пр.)

наркотические вещества и их исходные вещества

эротические или порнографические материалы о несовершеннолетних

инвазивные виды, угрожающие природному равновесию

радиоактивные и радиационно опасные предметы Помимо вышеперечисленных запрещенных товаров санкциями Европейского союза запрещён ввоз в Россию следующих товаров и банкнот: товары, стоимость которых превышает 300 евро за единицу, например: золотые монеты

украшения, наручные часы

косметические средства и средства для макияжа, средства для ухода за кожей, средства для ухода за волосами, принадлежности для стрижки волос

алкоголь

мужская и женская одежда, обувь

сумки (чемоданы, сумочки, рюкзаки, кошельки и т.д.)

спортивные принадлежности

автозапчасти, шины

фарфоровая посуда, кухонная посуда

ковры бытовая электроника, стоимость которой превышает 750 евро за единицу, например: швейные машинки, пылесосы, микроволновые печи, кухонные плиты, видеоигровые приставки фотокамеры, стоимость которых за один товар превышает 1000 евро NB! Запрещены камеры для подводной и аэрофотосъёмки.

музыкальные инструменты, стоимость которых превышает 1500 евро за единицу

мотоциклы, стоимость которых превышает 5000 евро за единицу Перечень не окончательный. Ограничение на ввоз в Россию предметов роскоши не распространяется на личные вещи, например, смартфон, сумочка, верхняя одежда и др.