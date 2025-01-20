Под Нарвой хотят построить трубопровод для транспортировки водорода

В ноябре прошлого года Департамент архитектуры и городского планирования Нарвы публиковал проект условий на проектирование строительства подземной линии газообразного водорода по адресу Tehase tn 30, 31 и 33. В сообщении департамента указывалось, что этот газопровод планировалось построить для обеспечения водородом нужд завода магнитов, расположенного на соседних участках Tehase tn 31, 33, 39, 41 и 43.

Намерение осуществить такое строительство, как следует из информации департамента, изъявила фирма Elame Messer Hydg OÜ. К заявке прилагается схема с указанием местоположения предлагаемой водородной трубы, трубопровода и других промышленных и бытовых сооружений, запланированных в будущем.

На этой территории действует утвержденная детальная планировка производственной зоны Kulgu, принятая горсобранием Нарвы еще в ноябре 2014 года. Исходя из ходатайства на условия на проектирование, появились новые положения, из-за которых необходимо уточнить решение детальной планировки в части возможного местоположения сооружения, требуемого для обслуживания строения.

Нарвская городская управа извещает, что может предоставить проектные условия для подготовки проекта строительства водородной трубы. Однако при этом предупредила, что выдача таких условий проектирования „…не создает законных оснований для выдачи разрешения на строительство завода по производству водорода на участке Техасе 30 …“.

Горуправа Нарвы уже издала распоряжение, где детально расписаны условия, которые необходимо выполнить при проектировании будущего объекта по указанным адресам. Условия включают, например, указания точного расположения строений, парковок, подъездных путей, инженерных сетей и даже местонахождение мусорного контейнера. А также цветовые тона окон и дверей, материалы наружной отделки, экологические требования, зарядную инфраструктуру для электромобилей, электровелосипедов и прочие необходимые в настоящее время условия.

Более подробную информацию можно найти здесь.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить