TikTok решил возобновить работу в США после обещаний Трампа

Компания напрямую связывает свое решение с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, который ранее в воскресенье пообещал издать специальный указ, откладывающий действие закона против TikTok, пишет „Медуза“.

„Мы благодарим президента Дональда Трампа за предоставленную ясность и заверение, что наши поставщики услуг не столкнутся с санкциями за то, что они предоставляют доступ к TikTok 170 миллионам американцев“.

Указ, который подпишет Трамп, может отложить вступление закона в действие на срок до 90 дней. В заявлении компании говорится, что она будет работать с Трампом над „долговременным решением, которое позволит оставить TikTok в США“. Ранее избранный президент заявлял, что, на его взгляд, контроль над соцсетью должно получить совместное предприятие, 50% которого принадлежат США.

Закон о запрете TikTok предполагает, что китайская компания ByteDance должна либо продать сервис американскому игроку, либо уйти с американского рынка. Его приняли из-за опасений, что ByteDance будет передавать китайским властям данные американских пользователей.

ByteDance пыталась оспорить закон в Верховном суде, но суд не встал на ее сторону. При этом в администрации действующего президента США Джо Байдена утверждали, что соцсеть не обязана отключать доступ к своим ресурсам именно 19 января — потому что это выходной накануне инаугурации нового президента, и решение о том, наказывать ли TikTok, будет принимать уже администрация Трампа.

TikTok в ночь на 19 января не только перестал загружаться в США, но и пропал из магазинов приложений App Store и Google Play. Вместе с ним пропали и другие приложения, связанные с ByteDance, включая видеоредактор CapCut и карточную игру Marvel Snap по вселенной Marvel. На сайте Apple появилась страница, объясняющая, что удаление приложений связано с принятым в США законом — и что даже иностранные пользователи, пока они находятся в стране, не смогут скачивать или обновлять тикток.

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