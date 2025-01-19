TikTok перестал работать у пользователей в США

Социальная сеть TikTok перестала открываться у пользователей в США вечером в субботу, 18 января, по местному времени. При попытке зайти в приложение с территории страны, на экране устройства высвечивается баннер, на котором говорится, что платформа „недоступна прямо сейчас“.

„Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что в данный момент вы не можете использовать TikTok“, - гласит текст плашки. Там также отмечается, что избранный президент США Дональд Трамп „указал, что он будет работать над решением, которое позволит восстановить TikTok, когда он вступит должность“.

Сообщается, что приложение также недоступно для скачивания в магазинах приложений Google Apps и App Store. Кроме того, в США перестали открываться и другие популярные приложения материнской компании TikTok - китайской ByteDance: приложение для монтажа видеороликов CapCut, соцсеть Lemon8, приложение для решения школьных задач Gauth и фоторедактор Hypic.

Трамп готов отсрочить блокировку TikTok на 90 дней

Ранее в тот же день Дональд Трамп заявил, что „скорее всего“ даст социальной сети TikTok отсрочку от блокировки на 90 дней.

„Я думаю, что это, безусловно, один из вариантов, который мы рассматриваем. Продление на 90 дней, скорее всего, будет сделано, потому что это целесообразно и уместно“, - сказал он в интервью программе „Встреча с прессой“ канала NBC News. При этом решением суда работа TikTok на территории США запрещается с воскресенья, 19 января, то есть за день до инаугурации нового президента.

СМИ: Трамп встречался с гендиректором ByteDance

В середине декабря сразу несколько американских СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что Дональд Трамп провел в своей резиденции Мар-а-Лаго встречу с генеральным директором компании ByteDance Шоу Цзы Чу.

Компания подала ходатайство в Верховный суд США о приостановке действия закона, вынуждающего ее продать свой бизнес. Сам Трамп, активно поддерживавший идею запрета TikTok во время своего первого президентского срока, теперь смягчил риторику в отношении платформы. Так, 16 декабря он заявил на пресс-конференции, что решения насчет блокировки соцсети он пока не принял. „Я победил среди молодых избирателей с отрывом 34 очка. Говорят, в этом есть какая-то заслуга и TikTok“, - приводят его слова журналисты.

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