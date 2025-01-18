Центристка недовольна зимним обслуживанием улиц: „Нынешние городские власти не способны выполнять свои обещания и обязанности“

„Если обслуживание улиц и уборка снега велись бы так же успешно, как постановка коммуникационных сообщений, таллиннцам не пришлось бы вместо ходьбы по тротуарам заниматься катанием на коньках“, – заявила Моника Хауканымм. – Горожане неоднократно слышали обещания городских властей уделить особое внимание центру города, но реальность такова, что тротуары как в центре, так и в других районах остаются очень скользкими и небезопасными для передвижения“.

„Нынешние власти во главе с вице-мэром Пере постоянно повторяют, что новая мэрия убирает улицы лучше и качественнее, чем когда-либо прежде. Если повторять это достаточно часто, можно самому поверить в свои слова. Однако реальная ситуация в столице говорит об обратном. Поскольку борьба со снегом была проведена некачественно, неизбежно, что после оттепели плохо обслуживаемые дороги и улицы превращаются в скользкие и неровные ледяные тропы. Глядя на хаос, царящий в городе, возникает логичный вопрос: почему не используются противогололедные материалы, например гранитная крошка?“ – отметила зампредседателя горсобрания.

„Такая халатность показывает, что нынешние городские власти не способны выполнять свои обещания и обязанности. Под руководством мэра Осиновского зимнее обслуживание улиц Таллинна оказалось провалом. Если город не справляется с уборкой снега и борьбой с гололедом, то неизбежно возникает вопрос: компетентны ли нынешние руководители управлять городом? Горожане заслуживают мэрию, которая может обеспечить безопасную и функциональную городскую среду не только на словах, но и на деле“, – критически подытожила Хауканымм.

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