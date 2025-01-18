Сможет ли Трамп закончить войну России против Украины?

Пока до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января, остаются считанные дни, мир как будто замер в ожидании его первых шагов на посту президента США и их возможных последствий для страны и всего мира. Война России против Украины, очевидно, станет одним из главных пунктов внешнеполитической повестки нового американского президента. Еще во время предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал закончить войну „в течение 24 часов“, если победит на выборах. И хотя после избрания Трамп больше не повторял таких громких слов, его будущий спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог выразил надежду, что войне можно будет положить конец в течение первых 100 дней после инаугурации Трампа.

В то, что победа Трампа на выборах в США приближает завершение боевых действий в Украине, очевидно, верят и сами украинцы. Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в декабре прошлого года, 45 процентов жителей страны полагают, что победа Трампа „немного“ или „значительно“ приближает прекращение огня. В том, что результат выборов в США отдаляет перемирие, убеждены лишь 14 процентов украинцев.

Отличие от Байдена: Трамп хочет переговоров Украины и РФ уже сейчас

Команда Трампа еще перед официальным началом работы новой администрации в Вашингтоне действительно дала понять, что будет активно работать над тем, чтобы начать переговорный процесс как можно скорее. Будущий госсекретарь в команде Трампа Марко Рубио, выступая на днях в Сенате США, заявил: „Важно, чтобы все были реалистами. Должны быть уступки - со стороны Российской Федерации, но также и со стороны украинцев... Также важно, чтобы был определенный баланс с обеих сторон“. По его мнению, конфликт между Украиной и Россией относится к таким, что имеют „историческую основу“ и „потребуют много жесткой дипломатии и тяжелой работы“. „Тем не менее, это должно происходить, этот конфликт должен прекратиться“, - сказал Рубио.