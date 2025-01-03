Владимир Зеленский: Трамп может остановить Путина и действительно хочет закончить войну

„Трамп может быть решающим. Для нас это самое главное. Он, его качества, они такие есть. Он способен быть решающим в этой войне. Он способен остановить Путина, справедливее сказать, помочь нам остановить Путина. Он это может“, — сказал Зеленский в эфире телемарафона Єдині новини.

Зеленский отметил, что уже несколько раз беседовал с Трампом. По его словам, Трамп — сильный и непредсказуемый человек.

„Я хотел бы, чтобы непредсказуемость Трампа касалась России. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну. Я считаю, что это правда“, — продолжил Зеленский.

Зеленский добавил, что Трамп умеет побеждать, и его победа на выборах в США была уверенной, сомнений не было.

„Он победил, он сам по себе способен побеждать, и эта его победа на выборах показала, какой она может быть. Он победил сильно.. Именно такая победа над Россией нам нужна“, — сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что без США гарантии безопасности для Украины будут слабыми.

„Все говорят о мире, но когда мы говорим о справедливом мире — это сильная Украина. Это серьезные гарантии безопасности, недопущение того, что Путин снова придет с агрессией. Справедливый мир для нас – это понимание, что мы в ЕС и когда понимание, что у нас есть мощные, сильные гарантии безопасности. НАТО – лучший вариант для нас… Мы боремся за это. Если нет – не хотелось бы давать пас относительно альтернативы. Безусловно, любые гарантии безопасности без США, я считаю, это слабые гарантии безопасности“, — сказал Зеленский.

„Безусловно, в будущем Украина все вернет. Мы должны рассчитывать на свои сильные стороны, сделать все, чтобы был справедливый мир для Украины и сильные гарантии безопасности, которые бы сделали невозможным возвращение Путина, а потом дипломатически вернуть всё. Если будет такое соглашение, что дипломатия будет работать. Я не думаю, что Путин этого хочет, если честно“, - сказал Зеленский.

Зеленский уверяет, что в его общении с Трампом не было „ни одного негативного момента“

„Пока у меня нет ни одного момента негативного от нашего общения. Это самое главное – построить эти отношения. Мы знаем, кто строит свои планы для того, чтобы разделить и поссорить нас. Мы проводим нужные шаги, мы в постоянной консультации“, – подытожил Владимир. Зеленский.

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