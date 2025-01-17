Россия подписала с Ираном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Что это за документ и почему он важен

Содержание документа заранее не разглашалось, однако из заявлений российских и иранских чиновников можно было сделать некоторые выводы о договоре. Ни для кого не секрет, что один из главных аспектов российского-иранского сотрудничества — взаимные поставки вооружений.

Что говорили о договоре в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью агентству „РИА Новости“ акцентировал внимание на сотрудничестве в сферах безопасности и обороны. В договоре, по его словам, „уделяется особое внимание укреплению взаимодействия в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях, закреплено стремление Москвы и Тегерана к более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам“.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что соглашение будет охватывать все сферы сотрудничества: от военно-политического до культурно-гуманитарного.

При этом Песков утверждал, что дата подписания договора никак не связана с предстоящей 20 января инаугурацией президента США. СМИ обращали внимание на стремительный визит президента Ирана в Москву до вступления Трампа в должность и вспоминали, что избранный президент США уже после победы на выборах не исключал войны с Ираном.

В интервью иранскому государственному агентству IRNA Песков заявил, что увязывать инаугурацию президента США „с логическим завершением двухлетней кропотливой работы над документом, который ознаменует выход российско-иранских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства“ едва ли уместно.

Что говорили о соглашении в Тегеране

Власти Ирана в последние недели часто говорили об отдельных положениях договора. Всего в нем, по заявлениям иранских чиновников, 47 статей, охватывающих все области двустороннего сотрудничества.