Христо Грозев заявил, что приказ о его похищении и убийстве отдал Путин

„Планы были страшные, не просто планы слежки, а как минимум похищения и вывоза в Москву. А как максимум — страшная смерть, потому что они (фигуранты дела о шпионаже, которое слушается в лондонском суде — прим. „Медузы“) придумывали ужасные формы смерти. Единственное, что новое для меня, читая из материалов, которые дали английские газеты — это то, что уже доказано, что все это было по личному приказу самого Путина, а не условного генерала ФСБ или ГРУ“, — сказал Грозев.

По его словам, „вся эта задача“ была спущена 14 декабря 2020 года — в день публикации расследования о том, что Алексея Навального отравили „Новичком“.

В лондонском Центральном уголовном суде (Олд-Бейли) продолжается слушание дела в отношении граждан Болгарии, которых обвиняют в сговоре с целью шпионажа в пользу России. Из материалов этого дела ранее стало известно, что бывший операционный директор финансового стартапа Wirecard Ян Марсалек и гражданин Болгарии Орлин Русев, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, обсуждали похищение и убийство Грозева. В суде прокуроры сообщили присяжным, что в 2021 году Марсалек и Русев обсуждали в переписке варианты действий в отношении расследователя. Среди прочего они обменивались сообщениями о покупке билетов на самолет рядом с местом, на котором должен был лететь Грозев, возможность кражи ноутбука и телефона журналиста и дальнейшей отправки их в посольство РФ, поджога его имущества, вывоза в Москву и убийства.

Ранее мы публиковали большое интервью Христо Грозева, посвященное вмешательству России в выборы в Молдове и Грузии.

В частности, он ответил на вопрос: „Откуда берутся деньги на финансируемых Россией активистов?“.

„Это финансирование в конечном итоге поступает из бюджета России, но идет по различным каналам. Часть из них — это наличные, напрямую предоставленные ФСБ и подкупными фондами ГРУ. Но многие деньги „делегированы“ российским олигархам, которые стали еще более богатыми благодаря государственным контрактам с момента вторжения в Украину и теперь получают задание спонсировать некоторые из этих незаконных действий. Это модель, знакомая по периоду 2014-2016 годов, когда Малофеев стал наиболее известным примером „делегированного спонсора“ деструктивной деятельности в Украине, Боснии и Герцеговине и Черногории“, - сказал Грозев.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить