24.10.2024, 15:31
ИНТЕРВЬЮ | Журналист-расследователь Христо Грозев: Россия готовится проглотить Грузию в эту субботу
ФОТО: AP
Российская разведка планирует вмешаться в грузинские выборы в субботу и после этого с помощью пророссийской правящей партии Грузии вернуть страну под влияние Кремля, утверждает в интервью Хансу Х. Луйку журналист-расследователь Христо Грозев.
Большинство участников референдума в Молдове проголосовали за евроинтеграцию — это стало ясно после подсчета 100% голосов. Поддержали сближение с Европейским союзом 50,46% молдавских избирателей, а 49,54% выступили против. В результате референдума теперь планируется дополнить Конституцию Молдовы положением, которое декларирует „необратимость“ европейского курса и провозглашает евроинтеграцию стратегической целью Молдовы.
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