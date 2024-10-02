Христо Грозев: за расследование „Невзлингейта“ взялось ФБР США. Скандал может охватить и страны Центральной Европы

Журналист-расследователь Христо Грозев заявил Delfi, что расследованием „Невзлингейта“ занимается Федеральное Бюро расследований (ФБР) США. По его словам, в переписке Невзлина и Блинова существуют доказательства коррупции не только в Латвии, но и в Литве и Польше. Он предполагает, что скандал может в ближайшее время захватить страны Центральной Европы, сообщает Delfi.lv.