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02.10.2024, 15:04

Христо Грозев: за расследование „Невзлингейта“ взялось ФБР США. Скандал может охватить и страны Центральной Европы

 
Журналист-расследователь Христо Грозев
Журналист-расследователь Христо Грозев
ФОТО: JULIEN DE ROSA | Scanpix

Журналист-расследователь Христо Грозев заявил Delfi, что расследованием „Невзлингейта“ занимается Федеральное Бюро расследований (ФБР) США. По его словам, в переписке Невзлина и Блинова существуют доказательства коррупции не только в Латвии, но и в Литве и Польше. Он предполагает, что скандал может в ближайшее время захватить страны Центральной Европы, сообщает Delfi.lv.

Прямая линия с Христо Грозевым была организована на фестивале „Балтийская жемчужина“ перед премьерой фильма про знаменитого расследователя „Антидот“. Delfi воспользовался этим, чтобы задать вопросы по „Невзлингейту“.

В ответ на вопрос Delfi Христо Грозев заявил, что кроме польской прокуратуры и контрразведки, а также литовской полиции, в расследовании „Невзлингейта“ принимает участие ФБР США. Результаты расследования, по словам Грозева, представят убедительные доказательства того, что обвинения против Невзлина, выдвинутые Фондом по борьбе с коррупцией (ФБК), правдивы.

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