02.10.2024, 15:04
Христо Грозев: за расследование „Невзлингейта“ взялось ФБР США. Скандал может охватить и страны Центральной Европы
ФОТО: | Scanpix
Журналист-расследователь Христо Грозев заявил Delfi, что расследованием „Невзлингейта“ занимается Федеральное Бюро расследований (ФБР) США. По его словам, в переписке Невзлина и Блинова существуют доказательства коррупции не только в Латвии, но и в Литве и Польше. Он предполагает, что скандал может в ближайшее время захватить страны Центральной Европы, сообщает Delfi.lv.
Прямая линия с Христо Грозевым была организована на фестивале „Балтийская жемчужина“ перед премьерой фильма про знаменитого расследователя „Антидот“. Delfi воспользовался этим, чтобы задать вопросы по „Невзлингейту“.
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