Христо Грозев в интервью Русской службе Би-би-си рассказал про изначальные списки обмена и расследование гибели Навального

Как рассказал Христо Грозев в интервью Русской службе Би-би-си, в изначальный список на обмен входил российский журналист газеты „Коммерсантъ“ Иван Сафронов, приговоренный к 22 годам по обвинению в госизмене.

По словам Грозева, Москва через „канал неформального общения“ предложила заменить Сафронова на гражданина Германии Демури (Дитера) Воронина. Он также был обвинен по делу о госизмене, фигурировал в одном из эпизодов дела Сафронова (якобы журналист мог передать ему файлы с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве России с несколькими странами) и был осужден на 13 лет. При этом, как утверждает Грозев, власти Германии ничего о Воронине не знали.

Русская служба Би-би-си обратилась к властям Германии с просьбой о комментарии и ждет ответа.

Как ранее выяснили Русская служба Би-би-си и издание „Проект“, уголовное дело Сафронова было напрямую связано с его журналистской деятельностью. Информация, в передаче которой Воронину обвиняли Сафронова, была в открытом доступе.

Список на салфетке

Первый список заключенных россиян, которых можно было бы включить на обмен между Россией, США и Германией, Христо Грозев написал на салфетке во время встречи в Вене с представителем Госдепартамента США по вопросам освобождения заложников Роджером Карстенсом. Не все упомянутые в нем в итоге оказались на свободе.

„Время поменялось. Часть из людей, которые были на этой салфетке, вышли на свободу или сбежали, другие потом были арестованы, а некоторые, которые были включены, сейчас мы их не видим в списке, и это означает, что российская сторона отказала в их [освобождении]“, — объясняет он.

Последние полгода Грозев не получал информации о переговорах, и поэтому не знает обстоятельств, при которых список был изменен.