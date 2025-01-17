СЕГОДНЯ | Сможет ли сборная Эстонии обыграть Италию и впервые за 6 лет завоевать медали МЧМ по хоккею?

На молодежном чемпионате мира по хоккею сборная Эстонии начала с поражений от Украины (1:8) и Японии (3:7). В третьем туре эстонцы одержали победу над Южной Кореей со счетом 6:2, благодаря точным броскам Тимофеева (две шайбы), Лухта, Вялья, Буркова и Орлова.

В четвертом туре молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Эстонии одержала волевую победу над Польшей со счетом 3:2. Пропустив две шайбы, эстонцы ответили точными бросками Орлова и Морозова, а решающий гол за 0,4 секунды до сирены забил Тимофеев. Эта победа принесла Эстонии 6 очков и шанс побороться за бронзовые медали в матче с Италией.

Как провела турнир Италия?

Итальянская сборная начала турнир с уверенной победы над Польшей (7:4), затем одержала победу над Южной Кореей (3:1). В третьем туре итальянцы сражались с Украиной, уступая 2:5, но сумели сократить разрыв до одного гола (5:6), хотя сравнять счет им не удалось. В четвертом туре они также проявили стойкость в поединке с Японией, но в итоге потерпели поражение со счетом 4:7.

Личные встречи

Перед нынешним чемпионатом мира эстонские хоккеисты провели товарищеский матч с Италией, который стал результативным. Эстонцы одержали победу со счетом 6:5. Голы за команду забили Давид Тимофеев (2), Александр Кудевита, Никита Антонов, Артем Орлов и Даниэль Мяттик.

Последняя встреча сборных Эстонии и Италии на молодежном чемпионате мира закончилась победой итальянцев со счетом 5:1. На том турнире Италия заняла третье место, опередив Эстонию всего на одно очко.

До этого команды встречались дважды на МЧМ: в 2022 году эстонцы выиграли 2:1, а в 2019 году — 5:4.

Борьба за медали