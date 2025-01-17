СЕГОДНЯ | Сможет ли сборная Эстонии обыграть Италию и впервые за 6 лет завоевать медали МЧМ по хоккею?
Сегодня в таллиннском ледовом холле „Тондираба“ проходит заключительный день чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд первого дивизиона (группа B). В решающей игре сборная Эстонии встретится с командой Италии. Начало матча запланировано на 19:30, а прямую трансляцию можно будет посмотреть на портале eestihoki.tv.
На молодежном чемпионате мира по хоккею сборная Эстонии начала с поражений от Украины (1:8) и Японии (3:7). В третьем туре эстонцы одержали победу над Южной Кореей со счетом 6:2, благодаря точным броскам Тимофеева (две шайбы), Лухта, Вялья, Буркова и Орлова.
В четвертом туре молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Эстонии одержала волевую победу над Польшей со счетом 3:2. Пропустив две шайбы, эстонцы ответили точными бросками Орлова и Морозова, а решающий гол за 0,4 секунды до сирены забил Тимофеев. Эта победа принесла Эстонии 6 очков и шанс побороться за бронзовые медали в матче с Италией.
Как провела турнир Италия?
Итальянская сборная начала турнир с уверенной победы над Польшей (7:4), затем одержала победу над Южной Кореей (3:1). В третьем туре итальянцы сражались с Украиной, уступая 2:5, но сумели сократить разрыв до одного гола (5:6), хотя сравнять счет им не удалось. В четвертом туре они также проявили стойкость в поединке с Японией, но в итоге потерпели поражение со счетом 4:7.
Личные встречи
Перед нынешним чемпионатом мира эстонские хоккеисты провели товарищеский матч с Италией, который стал результативным. Эстонцы одержали победу со счетом 6:5. Голы за команду забили Давид Тимофеев (2), Александр Кудевита, Никита Антонов, Артем Орлов и Даниэль Мяттик.
Последняя встреча сборных Эстонии и Италии на молодежном чемпионате мира закончилась победой итальянцев со счетом 5:1. На том турнире Италия заняла третье место, опередив Эстонию всего на одно очко.
До этого команды встречались дважды на МЧМ: в 2022 году эстонцы выиграли 2:1, а в 2019 году — 5:4.
Борьба за медали
Последний раз молодежная сборная Эстонии по хоккею завоевывала медали в 2019 году, став победителем домашнего чемпионата мира (U20) в группе „А“ второго дивизиона. Эстонцы выиграли все пять матчей, включая одну победу в овертайме. Под руководством главного тренера Симо Лууккайнена команда на льду „Тондираба“ обыграли Испанию (2:1), Литву (2:1, в овертайме), Великобританию (5:2), Корею (7:2) и Румынию (9:1), набрав 14 очков. Второе место тогда заняла Литва (11 очков), а третье — Великобритания (9 очков).
Если говорить о первом дивизионе, то лучшим достижением молодежной сборной Эстонии по хоккею пока является четвертое место на прошлом чемпионате мира.
Интриги в последний день
Помимо бронзового матча между Эстонией и Италией, в последнем туре чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд нас ожидает несколько интригующих вопросов: кто станет первым, а кто вылетит. Все они будут решаться в очных встречах прямых конкурентов.
Украина спустя 12 лет завоевала повышение в классе
Сборная Украины завоевала повышение в классе. 17 января они провели заключительный матч на чемпионате мира-2025, уверенно обыграв своего главного преследователя — команду Японии со счетом 7:2. Для повышения в классе Украину устраивало даже поражение в овертайме или по буллитам, поскольку европейская команда имела существенное преимущество над японцами по разнице голов.
С 2013 года сборная Украины находилась в третьем по значимости Дивизионе IB, выступая на протяжении 12 лет. В прошлом году команда имела реальный шанс подняться во второй дивизион, выиграв четыре матча на турнире-2024, но решающее противостояние со Словенией они проиграли со счетом 3:5, оставшись в IB. Однако в этот раз Украине удалось завоевать золото и подняться в класс.
Южная Корея или Польша?
Победа в основное время Южной Кореи (2 очка) или Польши (1 очко) гарантирует каждой сохранение прописки в дивизионе. Если Польша победит в овертайме или в серии буллитов, то для окончательного положения в таблице будет учитываться разница голов.