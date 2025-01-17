Адвокатов Навального приговорили к срокам от трех с половиной до пяти с половиной лет колонии

Вадима Кобзева приговорили к пяти с половиной годам колонии, Алексея Липцера — к пяти годам, Игоря Сергунина — к трем с половиной годам.

Им также запретили в течение трех лет после отбытия срока заниматься адвокатской деятельностью.

Процесс проходил в закрытом режиме, прения в Петушинском районном суде Владимирской области завершились 24 декабря. 10 января адвокаты выступили с последним словом.

Кобзева, Липцера и Сергунина задержали в Москве в октябре 2023 года — с того времени они находятся в СИЗО. По версии следствия, адвокаты Навального, „используя свой статус“, передавали письма политика из колонии его соратникам. Таким образом они „обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества“. Таким „сообществом“ власти России еще в июне 2021 года объявили структуры Алексея Навального, в том числе Фонд борьбы с коррупцией.

По делу об участии в „экстремистском сообществе“ проходят еще двое адвокатов Навального — Ольга Михайлова и Александр Федулов. Они арестованы заочно, так как ранее покинули Россию. Все пятеро адвокатов внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Приговор адвокатам должны были вынести 10 января, но затем перенесли на 17 января. „Приговор по адвокатам Навального вынесут 17 января в 10:00. День возвращения Навального в Россию и его посадки. И расскажите мне, что это случайность, ага“, — отмечал директор ФБК Иван Жданов.

Ранее мы писали, что на соратника Навального Леонида Волкова завели уголовное дело об „оправдании терроризма“ (часть 2 статьи 205.2 УК) и распространении „фейков“ про российскую армию (пункты „б“ и „д“ части 2 статьи 207.3 УК). Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

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