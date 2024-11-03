Леонид Волков сообщил, что на него завели уголовное дело об оправдании терроризма и распространении „фейков“ об армии. В нем 16 эпизодов

Волков получил уведомление о том, что 11 октября 2024 года в его отношении возбудили уголовное дело, из Следственного комитета РФ. В документе за подписью замглавы Главного следственного управления СК Романа Видюкова говорится, что политику вменяют 13 эпизодов „оправдания терроризма“ и три эпизода распространения „фейков“ про армию.

„Ишь сколько эпизодов! Кажется, следователь Видюков несколько моих эфиров посмотрел“, — прокомментировал документ Волков. Что именно стало поводом для возбуждения дела, не уточняется.

В 2022 году на Волкова уже заводили дела об „оправдании терроризма“ и о „фейках“ про российскую армию. Идет ли речь в уведомлении СК о новом уголовном деле или об объединении уже возбужденных дел в одно, неясно.

Леонид Волков, как и многие другие соратники Навального, находится за границей. Политик участвует в работе ютьюб-канала „Популярная политика“. Ранее он руководил международным антикоррупционным фондом Anti-Corruption Foundation International.

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