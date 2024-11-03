Леонид Волков сообщил, что на него завели уголовное дело об оправдании терроризма и распространении „фейков“ об армии. В нем 16 эпизодов
На Леонида Волкова завели уголовное дело об „оправдании терроризма“ (часть 2 статьи 205.2 УК) и распространении „фейков“ про российскую армию (пункты „б“ и „д“ части 2 статьи 207.3 УК). Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале, пишет „Медуза“.
Волков получил уведомление о том, что 11 октября 2024 года в его отношении возбудили уголовное дело, из Следственного комитета РФ. В документе за подписью замглавы Главного следственного управления СК Романа Видюкова говорится, что политику вменяют 13 эпизодов „оправдания терроризма“ и три эпизода распространения „фейков“ про армию.
„Ишь сколько эпизодов! Кажется, следователь Видюков несколько моих эфиров посмотрел“, — прокомментировал документ Волков. Что именно стало поводом для возбуждения дела, не уточняется.
В 2022 году на Волкова уже заводили дела об „оправдании терроризма“ и о „фейках“ про российскую армию. Идет ли речь в уведомлении СК о новом уголовном деле или об объединении уже возбужденных дел в одно, неясно.
Ранее в отношении политика уже были возбуждены дела о клевете на Евгения Пригожина, о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста, о финансировании „экстремистских организаций“ и о создании организации, посягающей на личность и права граждан.
Леонид Волков, как и многие другие соратники Навального, находится за границей. Политик участвует в работе ютьюб-канала „Популярная политика“. Ранее он руководил международным антикоррупционным фондом Anti-Corruption Foundation International.
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