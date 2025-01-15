Врач, участвовавший в спасении Навального в 2020 году, не смог начать работать по специальности в Латвии

Почему так произошло, Полупан рассказал „Радио Свобода“.

Основной сложностью стал долгий процесс признания лицензии анестезиолога-реаниматолога.

„Этот процесс занял больше времени, чем я рассчитывал. Достаточно быстро в Латвии мне подтвердили мой медицинский диплом, но, чтобы работать по специальности, надо подтвердить еще и свою лицензию анестезиолога-реаниматолога. Для того, чтобы подать ее на рассмотрение, надо сдать язык на уровень C1. Соответственно, я выучил язык, наконец смог сдать его на C1“.

Вс это время Полупан работал волонтером в детской больнице.

„Это было бесплатно. Но для меня это было все равно важно – ходить в медицинское учреждение и хоть как-то чувствовать себя причастным к медицине. Я рассчитывал, что, когда я сдам язык на уровень С1, я смогу получить лицензию. Но они взяли полгода на рассмотрение. Только в течение полугода они скажут, признают ли они мою лицензию или надо сдавать еще какие-то экзамены. Но, учитывая, что денег у меня никаких не осталось, каких-то серьезных заработков все это время не было, я нашел работу в одной из крупных частных клиник в Эмиратах и переехал в Дубай“.

Теперь Полупан работает там. Для трудоустройства было достаточно знания английского и экзаменов по специальности.

Александр Полупан является кандидатом медицинских наук по принятой в РФ классификации и доктором наук по европейской. В Москве он работал анестезиологом-реаниматологом в крупнейшей в Европе и лучшей в РФ нейрохирургической клинике —в Национальном медицинском исследовательском институте нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.

Из России Александр Полупан уехал окончательно в апреле 2023 года.

„После начала войны я начал регулярно ездить в Латвию, готовить платформу для переезда. Когда я в очередной раз пересекал границу из России в Латвию, меня не пропустили, потому что там стояла пометка ФСБ, что выезд нужно согласовать с ними. На этом КПП меня не выпустили, но я смог въехать в Латвию через другой пункт и решил, что просто так, наверное, такие пометки не ставят, и лучше мне не возвращаться“, — сказал он в интервью.

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