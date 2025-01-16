Эксперт объяснил, какие уроки можно вынести из высоких цен на отопление в Нарве

На протяжении многих лет Нарва могла гордиться низкими ценами на централизованное отопление. Это было связано с тем, что тепло производилось как побочный продукт на электростанциях, работающих на сланце. Однако сегодня ситуация изменилась: производство электроэнергии из сланца стало неконкурентоспособным на рынке, ТЭЦ в Нарве работают очень мало или совсем остановлены, и тепло приходится вырабатывать с помощью газовых котельных. Это значительно увеличило стоимость отопления.

Для сравнения, стоимость тепла для жителей Таллинна составляет 77,82 евро за МВтч (без НДС), в то время как в Нарве — 108,93 евро за МВтч. Такая разница особенно ощутима, учитывая более низкие доходы жителей Нарвы по сравнению со столицей.

Второй важный аспект — крайне низкий уровень реновации жилых домов в Нарве. Большая часть многоквартирных зданий была построена в советское время, и их утепление, внутренние теплосистемы и теплоузлы не соответствуют современным стандартам энергоэффективности. В результате потери тепла через ограждающие конструкции остаются значительными. Для сравнения, в Таллинне и других городах Эстонии активно ведется реновация домов, что позволяет сократить потребление тепла примерно в два раза. Ирония в том, что в Ида-Вирумаа действовала одна из самых высоких субсидий на реновацию — до 80% от стоимости проекта, — но ею почти никто не пользовался. Причина была проста: при низкой стоимости тепла экономить не было смысла.