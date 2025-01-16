Эксперт объяснил, какие уроки можно вынести из высоких цен на отопление в Нарве(11)
Доктор наук в области энергетики Игорь Крупенский специально для RusDelfi объяснил, в чем причина высоких цен на отопление в Нарве, и выразил надежду, что это станет стимулом для горожан, чтобы делать свои дома энергоэффективными, ведь государство дает на это субсидии.
На протяжении многих лет Нарва могла гордиться низкими ценами на централизованное отопление. Это было связано с тем, что тепло производилось как побочный продукт на электростанциях, работающих на сланце. Однако сегодня ситуация изменилась: производство электроэнергии из сланца стало неконкурентоспособным на рынке, ТЭЦ в Нарве работают очень мало или совсем остановлены, и тепло приходится вырабатывать с помощью газовых котельных. Это значительно увеличило стоимость отопления.
Для сравнения, стоимость тепла для жителей Таллинна составляет 77,82 евро за МВтч (без НДС), в то время как в Нарве — 108,93 евро за МВтч. Такая разница особенно ощутима, учитывая более низкие доходы жителей Нарвы по сравнению со столицей.
Второй важный аспект — крайне низкий уровень реновации жилых домов в Нарве. Большая часть многоквартирных зданий была построена в советское время, и их утепление, внутренние теплосистемы и теплоузлы не соответствуют современным стандартам энергоэффективности. В результате потери тепла через ограждающие конструкции остаются значительными. Для сравнения, в Таллинне и других городах Эстонии активно ведется реновация домов, что позволяет сократить потребление тепла примерно в два раза. Ирония в том, что в Ида-Вирумаа действовала одна из самых высоких субсидий на реновацию — до 80% от стоимости проекта, — но ею почти никто не пользовался. Причина была проста: при низкой стоимости тепла экономить не было смысла.
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Нынешняя ситуация, несмотря на ее болезненность, может стать стимулом для владельцев зданий начать реновацию, что в долгосрочной перспективе приведет к снижению расходов на отопление. Кроме того, необходимо искать стабильный и доступный источник тепла для Нарвы. Пример других городов показывает, что использование местного биотоплива, например, древесной щепы в когенерационных установках, может быть эффективным решением. Производство электроэнергии и тепла на таких установках позволяет поддерживать более стабильные цены для потребителей.