МЧМ по хоккею | Что случилось с арбитром и вратарем сборной Эстонии?

Легенда эстонского хоккея, который в настоящее время является линейным арбитром, Иван Логинов прокомментировал инцидент с судьей: „Я был на этой игре и, конечно, видел этот момент! Да, шайба отрикошетила в шею, к счастью, с судьей все в порядке. Да, иногда попадаешь под силовой приём игрока, такое бывало и у меня. А вот с такой ситуацией лично я не сталкивался, но видел нарезки на видео, где происходили инциденты подобного рода… приходится иногда уворачиваться от шайбы, когда она рикошетит от вратаря или от штанги, это очень опасно: никогда не знаешь, как шайба полетит после рикошета и под каким углом. Поэтому стараешься выбирать позицию с учетом угла отскока шайбы, закрывать нижнюю часть лица (зубы),чтобы минимизировать возможности получения травм.