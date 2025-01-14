МЧМ по хоккею | Что случилось с арбитром и вратарем сборной Эстонии?(2)
В субботу в таллиннском ледовом холле „Тондираба“ начался молодёжный чемпионат мира по хоккею среди команд первого дивизиона. Сборная Эстонии отыграла два матча - с Украиной и Японией. Оба были отмечены неприятными инцидентами.
11 января молодежная сборная Эстонии до 20 лет стартовала на чемпионате мира (1-й дивизион, группа „В“) с крупного поражения: эстонские хоккеисты уступили сборной Украины со счетом 1:8 (0:3, 0:2, 1:3).
На 8-й минуте третьего периода произошла неприятная ситуация: шайба рикошетом попала в судью, травмировав его. После того как арбитру оказали медицинскую помощь, он был вынужден покинуть площадку на носилках.
В воскресенье, 12 января, эстонская команда потерпела поражение от Японии со счетом 3:7.
За семь минут до конца второго периода вратарь эстонской сборной Кристофер Рембетти получил серьезную травму руки и покинул площадку на носилках. Его заменил Георг Владимиров.
Специалист по социальным сетям Eesti Hoki Эло Кулла ответила на запрос Delfi о состоянии вратаря и арбитра: „К сожалению, мы не можем предоставлять информацию, связанную со здоровьем людей. Но с обоими все в порядке“.
Легенда эстонского хоккея, который в настоящее время является линейным арбитром, Иван Логинов прокомментировал инцидент с судьей: „Я был на этой игре и, конечно, видел этот момент! Да, шайба отрикошетила в шею, к счастью, с судьей все в порядке. Да, иногда попадаешь под силовой приём игрока, такое бывало и у меня. А вот с такой ситуацией лично я не сталкивался, но видел нарезки на видео, где происходили инциденты подобного рода… приходится иногда уворачиваться от шайбы, когда она рикошетит от вратаря или от штанги, это очень опасно: никогда не знаешь, как шайба полетит после рикошета и под каким углом. Поэтому стараешься выбирать позицию с учетом угла отскока шайбы, закрывать нижнюю часть лица (зубы),чтобы минимизировать возможности получения травм.
Вторник. 14.01
16.00 Украина - Италия
19.30 Корея - Эстония
Четверг. 16.01
12.30 Италия - Япония
16.00 Украина - Kорея
19.30 Эстония - Польша
Пятница. 17.01
12.30 Япония - Украина
16.00 Польша - Koрея
19.30 Италия - Эстония