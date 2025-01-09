Находящийся в отличной форме Роберт Рооба забросил две шайбы в победной игре чемпионата Финляндии

В последнем матче высшей лиги Финляндии „Коо-Коо“ одержал убедительную победу над ТПС со счётом 6:0. Роберт Рооба открыл счёт на 14-й минуте и стал автором дубля в матче, забросив две шайбы. Это был его первый случай в текущем сезоне, когда он забил дважды в одном матче. В середине второго периода „Коо-Коо“ удвоил преимущество благодаря голу Отто Пааянена, а затем Рооба вновь отличился.

В третьем периоде „Коо-Коо“ добавил ещё три безответные шайбы, заброшенные Райли Савчуком, Джими Суоми и Радеком Коближеком. Рооба продолжает находиться в отличной форме, набрав 20 очков в 38 матчах (8 голов и 12 передач).

В другом матче команда ещё одного игрока сборной Эстонии, Кристяна Комбе, „КалПа“, одержала победу в дополнительное время над „Юкурит“ со счётом 3:2. Несмотря на успешный результат, Комбе не набрал результативных очков. „КалПа“ продолжает занимать 6-е место в турнирной таблице с 65 очками. В свою очередь, „Коо-Коо“ с Робертом Рообой в составе находится на 11-й позиции с 55 очками после 39 туров.

Рооба, который перешёл в „Коо-Коо“ в сентябре прошлого года, ранее защищал цвета другого финского клуба — „Ювяскюля“.

Нападающий сборной Эстонии Кристьян Комбе подписал контракт с клубом высшей лиги Финляндии „КалПа“ в мае прошлого года, продолжив успешное выступление во втором по силе дивизионе Финляндии. В составе команды „Йоэнсуун Кикко-Поят“ он набрал 51 очко (16 голов и 35 передач) в 48 матчах, установив личный рекорд результативности в этой лиге.

Кроме того, Кристьян Комбе был признан лучшим хоккеистом Эстонии по итогам сезона 2023/2024. На чемпионате мира в первом дивизионе Комбе забил гол и отдал шесть результативных передач, став важной фигурой в составе сборной Эстонии.