Хоккеисты сборной Эстонии столкнулись лицом к лицу в высшей лиге Финляндии
Нападающий сборной Эстонии Роберт Рооба отметился второй шайбой в текущем сезоне финской высшей лиги. Его команда, „Коо-Коо“, в субботу одержала волевую победу над „КалПа“ со счётом 5:4 (2:1, 1:3, 2:0). В составе „КалПа“ выступал ещё один эстонец — Кристьян Комбе.
Роберт Рооба открыл счёт в матче уже на второй минуте. Однако после этого „Коо-Коо“ оказалась в трудном положении, проигрывая со счётом 2:4. Тем не менее, команда сумела вернуть инициативу, забросив три последние шайбы, две из которых были оформлены в третьем периоде. Дубль на счету Йоонаса Одена. Вратарь „Коо-Коо“ Ээту Ранделин выдал отличный матч, отразив 41 бросок.
Рооба провёл на льду 15 минут, сделав три броска по воротам. Кристьян Комбе, который сыграл 14 минут, нанёс два броска.
В пятничном матче „Коо-Коо“ одержал победу над ТПС в дополнительное время со счётом 3:2. Роберт Рооба, который отметился результативной передачей, достиг важного достижения — он сыграл свой 500-й матч в высшей лиге Финляндии. Рооба стал пятым среди иностранных игроков по количеству матчей в истории лиги. Рекордсменом по количеству игр является Ян Латвала, сыгравший 1230 матчей, а самым опытным зарубежным игроком является канадец Эрик Перрен, который провёл 643 встречи в лиге.
„Коо-Коо“ одержал третью победу подряд и занимает 12-е место среди 16 команд. „КалПа“ находится на шестой позиции, а лидером чемпионата остаётся ХИФК из Хельсинки.
Рооба в этом сезоне забросил две шайбы в высшей лиге Финляндии, а у Комбы — одну.
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