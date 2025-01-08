Группа Рийгикогу в поддержку Тибета выражает соболезнования пострадавшим от последствий землетрясения в Шигадзе
Группа Рийгикогу в поддержку Тибета выражает глубокие соболезнования всем тем, кого затронуло землетрясение, произошедшее во вторник утром в Шигадзе, Тибет. По первоначальным официальным сообщениям, погибло не менее 126 человек; порядка 200 получили ранения и тысячи людей лишились жилья. Однако, учитывая силу землетрясения (магнитуда 7,1) и особенности региона, число пострадавших может возрасти.
Шигадзе – один из наиболее важных центров Тибета, где многие здания построены из материалов, не способных выдержать сильные сейсмические колебания. В это время года температура воздуха может ночью опуститься ниже -10 °C, создавая дополнительную угрозу здоровью и жизням людей и усложняя как работы по спасению, так и организацию временного жилья.
Группа Рийгикогу в поддержку Тибета призывает
Власти Китая обеспечить максимально прозрачное распространение информации и слаженное сотрудничество с международными гуманитарными организациями и независимыми журналистами. Препятствование распространению информации и доступу может существенно замедлить работы по спасению и создать дополнительные угрозы для пострадавших.
Правительство Эстонии и Европейский союз внимательно следить за ситуацией и быть готовыми предложить дипломатическую и гуманитарную помощь. Также важно, чтобы на международном уровне стороны требовали четкого обзора масштаба катастрофы, чтобы при необходимости координировать предоставление международной помощи.
Международную общественность обеспечить готовность к реагированию, так как за землетрясением могут последовать повторные толчки и каждый час важен для спасения находящихся под завалами людей и оказания поддержки пострадавшим.
Духовный лидер Тибета, Его Святейшество Далай-лама XIV также выразил глубокое сожаление в связи с этой трагической природной катастрофой и поддержал тибетцев молитвой и словами утешения. То же сделало и правительство Тибета в изгнании, находящееся в горном городе Дхарамсале, Индия.
Группа Рийгикогу в поддержку Тибета выражает искренние соболезнования близким погибших и признательность спасателям, которые действуют в сложных горных условиях. Группа в поддержку Тибета продолжит следить за развитием ситуации и сделает все возможное, чтобы привлечь внимание к событиям в Тибете и к международному сотрудничеству, необходимому для оказания помощи пострадавшим.
Председателем группы в поддержку Тибета является Юку-Калле Райд, заместителем председателя – Кармен Йоллер. В состав группы также входят Аннели Аккерманн, Анти Аллас, Эстер Карузе, Андо Кивиберг, Ээрик-Нийлес Кросс, Лео Куннас, Тынис Лукас, Хенн Пыллуаас, Марек Рейнаас, Урмас Рейнсалу, Калев Стойческу, Тармо Тамм, Тоомас Уйбо, Кристо Энн Вага и Яак Валге.