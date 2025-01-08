Группа Рийгикогу в поддержку Тибета выражает соболезнования пострадавшим от последствий землетрясения в Шигадзе

Власти Китая обеспечить максимально прозрачное распространение информации и слаженное сотрудничество с международными гуманитарными организациями и независимыми журналистами. Препятствование распространению информации и доступу может существенно замедлить работы по спасению и создать дополнительные угрозы для пострадавших.

Правительство Эстонии и Европейский союз внимательно следить за ситуацией и быть готовыми предложить дипломатическую и гуманитарную помощь. Также важно, чтобы на международном уровне стороны требовали четкого обзора масштаба катастрофы, чтобы при необходимости координировать предоставление международной помощи.

Международную общественность обеспечить готовность к реагированию, так как за землетрясением могут последовать повторные толчки и каждый час важен для спасения находящихся под завалами людей и оказания поддержки пострадавшим.

Духовный лидер Тибета, Его Святейшество Далай-лама XIV также выразил глубокое сожаление в связи с этой трагической природной катастрофой и поддержал тибетцев молитвой и словами утешения. То же сделало и правительство Тибета в изгнании, находящееся в горном городе Дхарамсале, Индия.