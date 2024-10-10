14 вершин в 18 лет. Непальский юноша стал самым молодым альпинистом в истории, покорившим все восьмитысячники Земли(1)
Непальский подросток побил мировой рекорд, став самым молодым альпинистом, покорившим 14 высочайших вершин Земли.
18-летний Нима Ринджи Шерпа поднялся на вершину горы Шишабангма в Тибете примерно в шесть утра по местному времени в среду. Он стал одним из нескольких десятков людей, сумевших покорить все 14 восьмитысячников мира, то есть все горы, высота которых больше 8000 метров над уровнем моря, пишет Русская служба Би-би-си.
Шерпа начал заниматься высотным альпинизмом в 16 лет. На покорение всех 14 восьмитысячников ему потребовалось 740 дней.
Он поднялся на вершину восьмой по высоте в мире горы Манаслу в Непале 30 сентября 2022 года — вскоре после сдачи экзаменов в десятом классе школы.
В каждом походе молодого спортсмена сопровождал его напарник Пасанг Нурбу Шерпа.
Список рекордов Нимы Ринджи этим не ограничивается: он самый молодой в мире альпинист, покоривший вершины Гашербрум I и II в Каракоруме; самый молодой альпинист, поднявшийся на Нангапарбат в Кашмире; самый молодой альпинист, покоривший Эверест и соседнюю гору Лхоцзе за 10 часов.
„Эта вершина — не только кульминация моего личного пути, но и дань уважения каждому шерпе, который когда-либо осмеливался мечтать о чем-то, что выходит за установленные для нас традиционные рамки, — сказал Нима Ринджи вскоре после подъема на Шишабангму. — Альпинизм — это больше чем труд, это свидетельство нашей силы, стойкости и страсти“.
Слово „шерпа“ обычно используется для обозначения горного проводника или носильщика, работающего в районе Эвереста. Но это еще и самоназвание этнической группы людей, живущих в горах Непала.
По словам Нимы Ринджи, он хочет доказать молодому поколению шерп, что они могут „подняться над стереотипом, что они всего лишь помогают альпинистам-иностранцам совершить восхождение, и раскрыть свой потенциал спортсменов высшего уровня, искателей приключений и творцов“.
„Мы не просто проводники, мы первопроходцы, — сказал он. — Пусть это будет призывом к каждому шерпе увидеть достоинство в нашей работе, силу в нашем наследии и безграничные возможности в будущем“.
Нима Ринджи происходит из семьи альпинистов-рекордсменов, которые управляют крупнейшей в Непале компанией по организации альпинистских экспедиций Seven Summit Treks. Они были организаторами восхождения Шерпы.
Как рассказал Би-би-си отец Нимы Ринджи, Таши Лакпа Шерпа, вскоре после установления рекорда сын позвонил ему по спутниковому телефону, чтобы сообщить, что он с напарником достигли вершины.
„Будучи высококвалифицированным профессионалом, он даже не был взволнован; это было нормально, — рассказал Таши Лакпа. — Я сказал ему: „Я верил в вас. Возвращайтесь благополучно““.
Ракеш Гурунг, директор отделения приключенческого туризма и альпинизма при министерстве туризма Непала, подтвердил Би-би-си, что Нима Ринджи установил рекорд.
„Восхождение подтвердили утром. После возвращения в базовый лагерь, как я понимаю, он получит сертификат“, — сказал он.
„Этот рекорд теперь будет трудно побить“, — считает Гурунг.
До Шерпы самым молодым альпинистом, покорившим все восьмитысячники, был другой непальский альпинист, Мингма Гьябу „Дэвид“ Шерпа. Он установил рекорд, когда ему было 30 лет, это случилось в 2019 году.
А рекорд по скорости прохождения всех восьмитысячников принадлежит непальцу Нирмалу Пурдже, бывшему гурке и солдату британского спецназа. В 2019 году в возрасте 36 лет он покорил все 14 вершин за 177 дней, установив в процессе несколько рекордов по скорости подъема.
Все 14 восьмитысячников находятся в Азии, в Гималаях и Каракоруме