14 вершин в 18 лет. Непальский юноша стал самым молодым альпинистом в истории, покорившим все восьмитысячники Земли

18-летний Нима Ринджи Шерпа поднялся на вершину горы Шишабангма в Тибете примерно в шесть утра по местному времени в среду. Он стал одним из нескольких десятков людей, сумевших покорить все 14 восьмитысячников мира, то есть все горы, высота которых больше 8000 метров над уровнем моря, пишет Русская служба Би-би-си.

Шерпа начал заниматься высотным альпинизмом в 16 лет. На покорение всех 14 восьмитысячников ему потребовалось 740 дней.

Он поднялся на вершину восьмой по высоте в мире горы Манаслу в Непале 30 сентября 2022 года — вскоре после сдачи экзаменов в десятом классе школы.

В каждом походе молодого спортсмена сопровождал его напарник Пасанг Нурбу Шерпа.

Список рекордов Нимы Ринджи этим не ограничивается: он самый молодой в мире альпинист, покоривший вершины Гашербрум I и II в Каракоруме; самый молодой альпинист, поднявшийся на Нангапарбат в Кашмире; самый молодой альпинист, покоривший Эверест и соседнюю гору Лхоцзе за 10 часов.

„Эта вершина — не только кульминация моего личного пути, но и дань уважения каждому шерпе, который когда-либо осмеливался мечтать о чем-то, что выходит за установленные для нас традиционные рамки, — сказал Нима Ринджи вскоре после подъема на Шишабангму. — Альпинизм — это больше чем труд, это свидетельство нашей силы, стойкости и страсти“.

Слово „шерпа“ обычно используется для обозначения горного проводника или носильщика, работающего в районе Эвереста. Но это еще и самоназвание этнической группы людей, живущих в горах Непала.

По словам Нимы Ринджи, он хочет доказать молодому поколению шерп, что они могут „подняться над стереотипом, что они всего лишь помогают альпинистам-иностранцам совершить восхождение, и раскрыть свой потенциал спортсменов высшего уровня, искателей приключений и творцов“.