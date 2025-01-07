ФОТО И ВИДЕО | Землетрясение в священном городе Тибета унесло жизни десятков человек

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло утром 7 января в Тибетском автономном районе КНР.

По данным Центра сейсмологических сетей Китая, эпицентр находился в уезде Тингри на глубине 10 километров. После были зафиксированы еще несколько афтершоков магнитудой до 4,4.

Подземные толчки также ощущались в соседних Непале, Бутане и Индии, отмечает Reuters.

Центральное телевидение Китая сообщило о девяти погибших. Агентство „Синьхуа“ пишет, что в результате землетрясения погибли как минимум 32 человека, еще 38 получили ранения.

„По данным на полдень вторника, после землетрясения магнитудой 6,8 в уезде Тингри города Шигацзе Сицзанского автономного района погибли 53 человека, еще 62 получили ранения“, - сообщает агентство „Синьхуа“ со ссылкой на региональный штаб по ликвидации последствий стихийных бедствий, пишет BBC News Русская служба.

Китайский центр сейсмологических сетей (CENC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло около 9 утра по местному времени на территории Тибетского автономного района КНР недалеко от границы с Непалом.

Геологическая служба США (USGC) сообщила о землетрясении магнитудой 7,1 в 177 км к юго-западу от города Шигацзе. Толчки также ощущались в столице Непала Катманду.

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„Уезд Тингри и его окрестности испытали очень сильные толчки, многие здания вблизи эпицентра обрушились“, — сообщил государственный телеканал CCTV.

На кадрах с места событий видны разрушенные дома и разбросанные повсюду обломки.

Китайские СМИ сообщают, что местные власти обследуют населенные пункты уезда, чтобы оценить последствия землетрясения.

По данным синоптиков, температура в Тингри составляет около -8 градусов по Цельсию и опустится до -18 вечером во вторник.

В высокогорном уезде проживает около 62 тысяч человек. Землетрясения в этом регионе происходят часто, однако сегодняшние толчки были самыми мощными за последние пять лет, сообщили в CENC.

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