Пока на улице стояли морозы, девочки изучали энергетику в лагере TalTech

Популярность зимнего лагеря превзошла все ожидания: участие зарегистрировало рекордное количество — 400 девочек со всей Эстонии. Такой высокий интерес показывает, что молодежь готова смело делать шаги к открытию захватывающего мира технологий и инноваций.

В рамках лагеря участницы получили как теоретические знания, так и практические навыки. Например, в лабораториях TalTech девочки строили ветро- и гидроэлектростанции, измеряли их мощность. Также они изучали, как возобновляемые источники энергии, такие как вода и ветер, способствуют созданию устойчивого будущего. Практические мастер-классы приносили радость открытий и проверяли участниц на командную работу и креативность.

Лагерь не ограничивался только практическими занятиями. На мероприятие были приглашены спикеры. Среди них — министр социальной защиты Сигне Рийсало, заместитель мэра Таллинна Алексей Яшин, а также представители ведущих энергетических компаний, таких как Utilitas, Alexela и Adven. Они делились своими знаниями и опытом, вдохновляя молодежь смело двигаться в направлении технологий будущего.

„Наша цель — показать девочкам, что сферы техники и энергетики открыты для всех, кто интересуется инновациями и устойчивым развитием, — рассказала организатор лагеря Enerhack Алеся Нехожина. — Такие инициативы помогают молодежи раскрыть свой настоящий потенциал и дают уверенность в выборе профессионального пути“.

Несмотря на морозную январскую погоду и температуру -10 градусов, лагерь TalTech подарил участницам теплую и поддерживающую атмосферу, где учеба была захватывающей и вдохновляющей. Организаторы надеются, что девочки ушли с мероприятия с новыми знаниями и уверенностью для того, чтобы сделать шаг в мир техники и энергетики.

Энергетический лагерь для девочек Enerhack становится важным шагом в популяризации науки и технологий в Эстонии, а также в преодолении устоявшихся стереотипов.

Проект реализуется при сотрудничестве с Британским Советом в Эстонии в рамках программы межкультурного обмена „People to People“ и Посольством Нидерландов в Эстонии.

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