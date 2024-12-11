Половина молодых людей Эстонии хотят стать предпринимателями, но им не хватает уверенности
Wise уже шестой год проводит опрос среди молодежи в возрасте 16-19 лет. Желание молодых людей самостоятельно управлять своим рабочим временем и бизнесом неуклонно растет. В 2022 году 43% опрошенных интересовались предпринимательством, а в этом году уже 58% твердо решили стать бизнесменами.
„Молодежь ценит гибкость и возможность влиять на процессы, происходящие в обществе, но многим не хватает знаний и уверенности для старта. Хотя почти половина опрошенных в возрасте 16–19 лет рассматривают возможность создания собственного бизнеса, многих останавливают отсутствие хорошей идеи и страх провала“, — поясняет Брэтт Лемсалу, старший консультант по персоналу Wise.
Она добавляет, что именно молодые люди определяют, что в обществе необходимо улучшить, и это является ключом к созданию будущих решений. „Компания Wise также была основана двумя людьми, которые увидели проблему и использовали свои предпринимательские навыки, чтобы найти решение не только для себя, но и для остального мира. В Wise мы каждый день решаем сложные проблемы, чтобы облегчить жизнь наших клиентов – именно поэтому мы хотим дать молодым людям знания, необходимые им для достижения успеха в современном мире и реализации своих мечтаний. Мы также видим необходимость в бесплатных материалах бизнес-школы Wise, поскольку они просты и доступны абсолютно всем, кто заинтересован в открытии собственного бизнеса“, — говорит он.
Какие препятствия видят молодые люди?
Основные причины, препятствующие началу собственного бизнеса, — это отсутствие хорошей идеи и необходимых знаний. В 9 классе это отметили 48% учеников, в 10 классе — 35%. В старших классах (11 и 12 классы) учащиеся также выражают опасения по поводу возможных неудач и высокой ответственности. Студенты профтехучилищ также отмечают страх неудачи и нехватку знаний.
Возраст и интерес к предпринимательству:
Например, планируют начать свое дело 50% учеников 9 классов, а в профтехучилищах — 51%. В 11 классе 58% учеников уже рассматривают предпринимательство как карьеру, а среди 12-классников таких 49%. Наибольший интерес к созданию собственного бизнеса проявляют 18–19-летние (56% и 58% соответственно).
Региональные различия:
В Таллинне и Харьюмаа интерес к предпринимательству проявили 52% и 56% молодых людей соответственно. В Ида-Вирумаа — 47%, в Ляэне-Вирумаа — 33%, а в Тартумаа — 24%.
По данным опроса, для молодых людей в предпринимательстве особенно важна гибкость в плане рабочего места и времени: это считали важным практически все 10-12-классники. класс молодых людей из средней школы и профтехучилищ. Кроме того, молодые люди ценили предпринимательство как возможность заработать и достичь творческой свободы. 100% девятиклассников хотели иметь возможность более высокого дохода, а творческую свободу высоко ценили более 88% молодежи во всех возрастных группах.
Эстоноязычные и русскоязычные молодые люди проявляют равный интерес к предпринимательству: 50% и 44% соответственно. Однако молодежь других национальностей предпочитают предпринимательство работе по найму (80%).