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26.11.2024, 16:51

Требуют ли от детей в Эстонии слишком много на тренировках? „Прекратите соревнования для детей младше 12 лет!“

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Pexels.com

На прошедшей в начале ноября спортивной конференции „Кääliku kärajad“ обсуждали развитие молодых спортсменов в Эстонии, и одной из самых обсуждаемых тем стал вопрос: с какого возраста вообще разрешать детям участвовать в соревнованиях? Этот вопрос вызвал бурю обсуждений в зале, так как были представлены разные точки зрения. С одной стороны, акцентировались потребности в развитии молодых спортсменов и психологические аспекты, с другой — приводились положительные моменты раннего вовлечения в спорт, которое может помочь детям конкурировать на высоком уровне в будущем. Но как найти баланс между защитой здоровья и психоэмоционального состояния детей и содействием их спортивному развитию?

В дискуссии участвовал Майкл Андерсен, который в течение восьми лет возглавлял Team Denmark и является специалистом по спорту в Дании. Он, например, уверен, что до 12 лет детям не следует соревноваться, чтобы определить лучших в своей возрастной категории.

„Лучше всего это практикуется, на мой взгляд, в Норвегии, где запрещено организовывать соревнования для детей младше 12 лет. Я также считаю, что в таком возрасте не следует проводить национальные чемпионаты“, — сказал датский спортивный эксперт.

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