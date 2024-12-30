Антигерои 2024 года по версии RusDelfi: языковые дружины и безнравственность

Катри Райк: вернуть доверие избирателей сложно, даже снова заняв кресло мэра

Любопытно, что в прошлом году Катри Райк была героем года по версии RusDelfi. В этом, увы, ей достается титул антигероя. Многие из тех, кто голосовал за Райк, разочаровались в ней как в политике, поскольку она не сумела сохранить кресло мэра и свою команду. Новый виток недовольства случился, когда Райк решила создать коалицию с Михаилом Стальнухиным, часть людей из ее команды была решительно против такого сотрудничества. В итоге Райк до самого конца года и на момент подготовки материала оставалась в оппозиции, сильно потеряв поддержку избирателя. Однако сумела удивить, на внеочередном заседании горсобрания, 28 декабря, вернув себе кресло мэра и надежду до новых местных выборов продержаться у руля города. Несмотря на эффектный для Райк финал года, мы все же оставляем ее в рядах антигероев. Впрочем, как показывает жизнь, все может измениться в следующем году. Стоит только, к примеру, с оглушительным успехом победить на выборах и - главное - доказать избирателям, что так же, как переманивать колеблющихся коллег-депутатов в свою команду, Райк способна эту команду сохранить и работать на благо Нарвы, вернув приграничному городу хотя бы часть позитивного имиджа.