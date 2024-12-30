Антигерои 2024 года по версии RusDelfi: языковые дружины и безнравственность(9)
Журналисты RusDelfi выбрали главных антигероев 2024 года. В отличие от рейтинга героев года, антигероев было выбрать намного проще.
Антигерой года: министр иностранных дел Маргус Цахкна: личный имидж превыше имиджа Эстонии
Ольга Минник, редактор рубрики мнений
Маргус Цахкна допустил в этом году такие оплошности, что не мог не занять место в антирейтинге. Министр иностранных дел уделяет гораздо больше внимания личному пиару, чем заботе об имидже нашей страны на международной арене. Эстония на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 18 сентября 2024 года поддержала резолюцию по ситуации в Палестине, в которой не сказано ни слова о нападении террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, убийстве мирных жителей и захвате заложников, которые до сих пор находятся в плену. Эстония проголосовала как Иран и Северная Корея, пренебрегая тем, как голосуют наши союзники. А также поддержала ордер на арест Беньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, выданный МУС. Создается впечатление, что наш министр иностранных дел не понимает ситуацию в Израиле и вокруг него, не понимает ситуацию в Эстонии и сопряженные риски. Ведь на мероприятие в память о евреях, убитых ХАМАС, которое прошло 7 октября 2024 года на старом еврейском кладбище в Таллинне, Маргус Цахкна пришел как ни в чем не бывало, одетый в белый плащ, и выразил поддержку Израилю. Как уж тут не вспомнить старый анекдот, заканчивающийся словами: „вы либо крестик снимите, либо трусики наденьте“.
Политик Parempoolsed Индрек Луберг и его Keelemalev
Андрей Шумаков, главный редактор RusDelfi
Если моим героем года стал экс-директор КаПо Арнольд Синисалу, который как может предостерегает политиков от глупостей, то в антигероях - его полная противоположность. Политик правого толка Индрек Луберг и его „языковая дружина“ Keelemalev на словах борется за чистоту эстонского языка, а на деле пытается обвинить различные предприятия в использовании русского и английского. Под горячую руку „дружинников“ попадают то розничные сети, то топливные заправки. Причем, все сферы бизнеса объясняют, что не нарушают законов и намерены и впредь работать со своими клиентами на том языке, который им наиболее удобен. И хотя на Балтийском вокзале Таллинна уже не услышишь оповещений на русском языке, как не увидишь русского в меню местного „МакДональдса“, в этом нет заслуги Keelemalev, ведь эти изменения произошли еще до появления дружины. И точно не пошли на пользу ни туристической привлекательности нашей страны, ни пониманию происходящего тут со стороны многочисленных украинских беженцев, которые только начали освоение эстонского языка.
Катри Райк: вернуть доверие избирателей сложно, даже снова заняв кресло мэра
Евгения Парв, репортер из Ида-Вирумаа
Любопытно, что в прошлом году Катри Райк была героем года по версии RusDelfi. В этом, увы, ей достается титул антигероя. Многие из тех, кто голосовал за Райк, разочаровались в ней как в политике, поскольку она не сумела сохранить кресло мэра и свою команду. Новый виток недовольства случился, когда Райк решила создать коалицию с Михаилом Стальнухиным, часть людей из ее команды была решительно против такого сотрудничества. В итоге Райк до самого конца года и на момент подготовки материала оставалась в оппозиции, сильно потеряв поддержку избирателя. Однако сумела удивить, на внеочередном заседании горсобрания, 28 декабря, вернув себе кресло мэра и надежду до новых местных выборов продержаться у руля города. Несмотря на эффектный для Райк финал года, мы все же оставляем ее в рядах антигероев. Впрочем, как показывает жизнь, все может измениться в следующем году. Стоит только, к примеру, с оглушительным успехом победить на выборах и - главное - доказать избирателям, что так же, как переманивать колеблющихся коллег-депутатов в свою команду, Райк способна эту команду сохранить и работать на благо Нарвы, вернув приграничному городу хотя бы часть позитивного имиджа.
Керту Юккум и Kanal 2: как нельзя делать журналистику
Виталий Бесчастный, шеф-редактор RusDelfi
За бестактное отношение к детям приз антигероя года получает внештатная ведущая Керту Юккум. В начале учебного года, в первые дни перехода на эстоноязычное обучение, она удивилась, почему первоклассники не говорят на эстонском языке. К тому же для сюжета отправилась в школу для детей с особенностями. Ворвалась в школы без предупреждения, преследуя любые другие цели, кроме журналистских. После выхода сюжета на Kanal 2 общественность возмутилась крайне прискорбной работе Юккум. Высказались все политики Центристской партии, мэр Таллинна Осиновский, вице-мэр по образования Яшин, председатель горсобрания столицы Круузимяги и многие другие. Нашлись и те, кто хвалил работу журналистки, многие ее защищали в социальных сетях. После шумихи канал прекратил с ней сотрудничество и даже попытался извиниться, однако эти „извинения“ доказали, что никто ничего не понял. Тот случай, когда лучше не извиняться.
Эстонские спортсмены, которые ездили в Россию: зачем?
Евгений Грибовский, спортивный корреспондент
В этом году эстонские спортсмены не раз нарушали запрет на участие в соревнованиях в России, что вызвало серию скандалов. Все началось с хоккеистов тартуского клуба „Вялк 494“, которые приняли участие в „Играх Будущего“, открытых лично Владимиром Путиным. В результате их лицензии были приостановлены. В феврале нарвские хоккеисты выступили на российском турнире под вымышленными именами, за что получили лишь устное предупреждение. В октябре нарвские боксеры из спортшколы „Паэмурру“, принявшие участие в российских соревнованиях, были исключены из сборной на шесть месяцев, а их тренер отстранен от работы на тот же срок. Скандалы продолжились и в конце октября, когда хоккеисты-любители столичного клуба „Вайперс“ сыграли на турнире в России. В ответ руководитель клуба Дмитрий Киселевич тогда заявил RusDelfi, что запретил использовать имя клуба на любых соревнованиях, включая местные турниры, чтобы предотвратить повторение подобного инцидента.