Антигерои 2023 года: два политика, футбол и приют - выбор редакции RusDelfi(6)
Повышение налогов и работа с Россией, украденные деньги, слабые результаты сборной и другое. Редакция RusDelfi выбрала пять антигероев 2023 года.
„О ком вы сразу подумали, открыв этот текст?“ Антигерой: премьер-министр Кая Каллас
Виталий Бесчастный, шеф-редактор RusDelfi
Читайте по губам: налоги не вырастут. Налоги вырастут. Автоналог. Налог с оборота. Зарплаты не вырастут. Кризис. Война. Россия. Торговля с Россией. Это все муж. Я не знала. 68% жителей Эстонии хотят отставки премьера. В отставку она не уйдет.
Здесь все понятно. Другого кандидата на звание антигероя года сложно найти, учитывая общественные настроения и комментарии на портале RusDelfi.
„Плохая слава". Антигерой: мошенница Йоханна-Мария Лехтме
Ольга Минник, редактор мнений RusDelfi
На мой взгляд антигерой 2023 года это Йоханна-Мария Лехтме, ее казус в эстонской истории беспрецедентный. В 2022 году она, основав благотворительный фонд „Слава Украине“, стала в глазах многих жителей Эстонии настоящей героиней. Но с украинского олимпа она упала головокружительно, буквально за несколько дней. Такое падение стало закономерным итогом ее деятельности, а именно — финансовых махинаций, которыми занималась она сама и которыми занимались от ее имени, распоряжаясь деньгами жителей Эстонии, направленными на помощь Украине, по своему усмотрению. Остается вопрос: где сейчас Лехтме и почему до сих пор она не понесла ответственности за свои действия? Злодей тот, кто взял чужое, но еще больший злодей тот, кто взял у нуждающегося.
„Все проиграли“. Антигерой: главный тренер футбольной сборной Томас Хэберли и президент футбольного союза Айвар Похлак
Андрей Шумаков, главный редактор RusDelfi
Эстонская футбольная сборная сыграла в 2023 календарном году 12 раз, не выиграв ни одной игры. Не сумели обыграть на своем поле в товарищеском матче даже скромный Таиланд. Проблески в игре вроде полутора таймов в гостевом матче с Австрией и первые 45 минут в Азербайджане были редки. Большую часть отборочного турнира чемпионата Европы команда мучилась, а вместе с ней мучились и болельщики. Как итог — последнее место в своей отборочной группе. Ответственность за этот результат главный тренер, швейцарец Томас Хэберли имеет полное право разделить с президентом Эстонского футбольного союза Айваром Похлаком, которому, несмотря на бессменное правление, так и не удалось выстроить стройную систему футбола в стране, какая есть у Исландии, Люксембурга, а теперь, кажется, и Фарерских островов. То есть стран, где есть вопросы и к численности населения, и к площади пригодной для футбола территории, и - в случае с Фарерами - к климату. Тем не менее, все они набирают больше очков в отборе, чем Эстония. Тем ироничнее, что несмотря на провал-2023 Эстония еще сохраняет шансы на попадание в финальную часть Евро-2024, весной команду ждет стыковая игра с Польшей. Если команде удастся преодолеть этот барьер, то господа Хэберли и Похлак перейдут в моем рейтинга из стана антигероев в настоящие герои.
„Плохой приют". Антигерой: руководитель НКО Narva Kassituba Юлия Тущенко
Евгения Парв, репортер из Ида-Вирумаа RusDelfi
Титул антигероя достается Юлии Тущенко - руководителю НКО Narva Kassituba, получившего предписания от ветеринарной госслужбы по поводу содержания кошек. Животных из приюта вывозили волонтеры в ужасающем состоянии, лечили и боролись за их жизни. RusDelfi писал об этом здесь. А Юлия Тущенко, к слову, лично с общественностью не общалась и запросы СМИ не комментировала.
„Поздравления Путину - это билет в один конец“. Антигерой: экс-тренер „Смсраха“ Владимир Йованович
Евгений Грибовский, спортивный корреспондент RusDelfi
В октябре футзальный клуб „Смсраха“ из Виймси прекратил сотрудничество с сербским специалистом Владимиром Йовановичем. Тренера уволили за опубликованное в социальных сетях поздравление с днем рождения в адрес российского президента Владимира Путина. Позже в интервью корреспонденту RusDelfi тренер извинился за свой поступок, но он почему-то удивился, что реакция может быть настолько жесткой, забыв о преступной войне России против Украины и не учел политической ситуации в Эстонии.
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