Антигерои 2023 года: два политика, футбол и приют - выбор редакции RusDelfi

„О ком вы сразу подумали, открыв этот текст?“ Антигерой: премьер-министр Кая Каллас

„Плохая слава". Антигерой: мошенница Йоханна-Мария Лехтме

На мой взгляд антигерой 2023 года это Йоханна-Мария Лехтме, ее казус в эстонской истории беспрецедентный. В 2022 году она, основав благотворительный фонд „Слава Украине“, стала в глазах многих жителей Эстонии настоящей героиней. Но с украинского олимпа она упала головокружительно, буквально за несколько дней. Такое падение стало закономерным итогом ее деятельности, а именно — финансовых махинаций, которыми занималась она сама и которыми занимались от ее имени, распоряжаясь деньгами жителей Эстонии, направленными на помощь Украине, по своему усмотрению. Остается вопрос: где сейчас Лехтме и почему до сих пор она не понесла ответственности за свои действия? Злодей тот, кто взял чужое, но еще больший злодей тот, кто взял у нуждающегося.

„Все проиграли“. Антигерой: главный тренер футбольной сборной Томас Хэберли и президент футбольного союза Айвар Похлак

Эстонская футбольная сборная сыграла в 2023 календарном году 12 раз, не выиграв ни одной игры. Не сумели обыграть на своем поле в товарищеском матче даже скромный Таиланд. Проблески в игре вроде полутора таймов в гостевом матче с Австрией и первые 45 минут в Азербайджане были редки. Большую часть отборочного турнира чемпионата Европы команда мучилась, а вместе с ней мучились и болельщики. Как итог — последнее место в своей отборочной группе. Ответственность за этот результат главный тренер, швейцарец Томас Хэберли имеет полное право разделить с президентом Эстонского футбольного союза Айваром Похлаком, которому, несмотря на бессменное правление, так и не удалось выстроить стройную систему футбола в стране, какая есть у Исландии, Люксембурга, а теперь, кажется, и Фарерских островов. То есть стран, где есть вопросы и к численности населения, и к площади пригодной для футбола территории, и - в случае с Фарерами - к климату. Тем не менее, все они набирают больше очков в отборе, чем Эстония. Тем ироничнее, что несмотря на провал-2023 Эстония еще сохраняет шансы на попадание в финальную часть Евро-2024, весной команду ждет стыковая игра с Польшей. Если команде удастся преодолеть этот барьер, то господа Хэберли и Похлак перейдут в моем рейтинга из стана антигероев в настоящие герои.