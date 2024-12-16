„Проект Koos наглядно показал, сколько в Эстонии граждан, готовых поддерживать прокремлевские идеалы“. Мария Юферева-Скуратовски о бегстве Олега Иванова

„Олег Иванов вышел из Коос, а Пыллуаас и Фрош вышли из недавно созданной ERK. Что это значит для политического ландшафта страны, - пишет Юферева-Скуратовски. - Уж не знаю доподлинно, кто финансировал КООС, но явно не на пожертвования членов они транслировали прокремлевские нарративы и разводили свою бурную деятельность. Предполагаю, что так как всех поставленных задач КООС не добилась - в парламент не прошла, Иванов сбежал, Петерсон ожидает решение суда, а других ярких лидеров не наблюдается - было решено закрыть этот проект. Тем более, что одну важную задачу он выполнил - наглядно продемонстрировал, сколько в Эстонии граждан, готовых поддерживать прокремлевскую риторику и идеалы“.

Олег Иванов за сомнительные операции с криптовалютой заслужил от журналистов ярлык мошенника. В 2023 года он получил 2699 голосов на выборах, но не попал в Рийгикогу, поскольку его партия ОЛПЭ, в составе которой на выборы шли представители Koos, не преодолела 5-процентный барьер.

В мае 2023 года Иванов уехал в Россию и решил руководить политической силой на расстоянии. Тогда Иванов объяснил свой отъезд из Эстонии тем, что после ареста друга и соратника по партии Айво Петерсона стало очевидным, что однажды Полиция безопасности (КаПо) может прийти и за ним.

„Главный бенефициар процессов, происходящих в КООС, несомненно Центристская партия. Теперь никто никто не помешает пропагандистам Чаплыгину-Пчелкину полностью монополизировать и прокачивать нарратив, как русских людей и русский язык в Эстонии угнетают, а жизнь здесь ужасна и невыносима. Собственно, такая риторика и стала визитной карточкой центристов в последнее время. Определенной группе нашего общества заходит хорошо“, - добавляет политик.

„А с выходцами из EKRE из создателями ERK, я думаю, все тоже достаточно просто - скорее всего они присоединяться к Isamaa или Parempoolsed“, - подытожила депутат Рийгикогу.

В июне 2024 года на собрании правления EKRE Мартин Хельме и его сторонники решили исключить из партии Хенна Пыллуааса, Сильвера Куузика, Яака Валге и Хелле Куллеркупп. Вскоре партию покинул и Антс Фрош. Эти политики собрались в Пайде, где было принято решение о создании ERK. 18 августа на пленарном заседании партии в Тарту Куузик был избран председателем партии, а Валге и Фрош - заместителями председателя. Пыллуаас был избран в правление, однако в нынешнем виде партия просуществовала лишь до декабря 2024 года.

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