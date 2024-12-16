16.12.2024, 11:36
ERK пришел конец? Несколько ключевых членов во главе с Хенном Пыллуаасом покидают новую партию консерваторов(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Мы приняли решение выйти из партии „Эстонские националисты и консерваторы““, - объявили Хенн Пыллуаас, Антс Фрош, Пеэтер Эрнитс и Хелен Ребане, которые до сих пор были членами правления ERK.
„Партия „Эстонские националисты и консерваторы“ не нашла четкого направления и места на политическом ландшафте. В ней слишком много неопределенности, что в основном связано со спешкой при создании партии“, - говорится в их заявлении, которое Эрнитс опубликовал на своей странице в Facebook.
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