Новости Эстонии
16.12.2024, 11:36

ERK пришел конец? Несколько ключевых членов во главе с Хенном Пыллуаасом покидают новую партию консерваторов

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Учредительное собрание ERK в конце июня прошлого года. Для многих эйфория сменилась повседневной реальностью.
Учредительное собрание ERK в конце июня прошлого года. Для многих эйфория сменилась повседневной реальностью.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

„Мы приняли решение выйти из партии „Эстонские националисты и консерваторы““, - объявили Хенн Пыллуаас, Антс Фрош, Пеэтер Эрнитс и Хелен Ребане, которые до сих пор были членами правления ERK.

„Партия „Эстонские националисты и консерваторы“ не нашла четкого направления и места на политическом ландшафте. В ней слишком много неопределенности, что в основном связано со спешкой при создании партии“, - говорится в их заявлении, которое Эрнитс опубликовал на своей странице в Facebook.

„К сожалению, мы также не смогли обеспечить демократическое и прозрачное управление и устойчивое развитие партии. Это ставит под сомнение перспективы партии стать авторитетным носителем национальных и консервативных ценностей в глазах широкой общественности“, - говорят они.

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