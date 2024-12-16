ERK пришел конец? Несколько ключевых членов во главе с Хенном Пыллуаасом покидают новую партию консерваторов

„Партия „Эстонские националисты и консерваторы“ не нашла четкого направления и места на политическом ландшафте. В ней слишком много неопределенности, что в основном связано со спешкой при создании партии“, - говорится в их заявлении, которое Эрнитс опубликовал на своей странице в Facebook.