Телефонные мошенники добрались до детей. В Таллинне ребенку позвонили и сказали, что мама попала в аварию(4)
Ида-Харьюcкое отделение полиции напоминает родителям, что преступники нацелены не только на взрослых, но могут попытать счастья и с детьми. Печальный случай произошел в Таллинне, когда мошенник попытался воспользоваться доверчивостью ребенка.
По сообщению полицейских, телефонные мошенники позвонили ребенку и сказали, что его мама попала в серьезную аварию и находится в тяжелом состоянии, пишет Pere ja kodu. Во время разговора трубку передали женщине, чей голос был очень похож на голос матери ребенка и, по всей видимости, был сгенерирован искусственным интеллектом. Затем трубку передали человеку, который назвался врачом и подтвердил, что якобы состоянии матери тяжелое. Ребенку сказали, что сейчас необходимо заплатить другому водителю, чтобы он не подал на маму в суд из-за ДТП.
Полиция просит всех родителей сообщить своим детям о подобных видах мошенничества.
Веб-констебль рекомендует родителям включить в настройках контактов на телефонах детей функцию блокировки звонков от неизвестных абонентов: „Напоминаю, что ни одно техническое решение не обеспечивает 100% защиты, и мошенники всегда находят способы их обойти. Поэтому по-прежнему очень важно, что родители тоже повышали осведомленность детей“.
Мошенники используют для звонков телефонные номера жителей Эстонии
Как мы писали ранее, людям все чаще звонят с незнакомых эстонских номеров, а когда они перезванивают, то не знают, с кем говорят и что вообще кому-то звонили. По данным телекоммуникационных компаний, мошенники подделывают и клонируют номера телефонов.
„В последнее время клиенты все чаще всего жалуются на то, что им поступает много звонков с эстонских номеров. Мы проанализировали эти звонки и выяснили, что номера абонентов подделываются, а звонки на самом деле поступают из-за границы“, - сказала Май Крафт, возглавляющая в компании Elisa подразделение информационной безопасности.
Как только мошенник дозванивается до человека, в ход идут различные схемы и объяснения, преследующие одну цель - выманить у человека его данные или деньги. „В этом отношении по-прежнему актуально давнее правило - с какого бы номера вам не звонили, какими бы правдоподобными ни казались их слова или высказываемые опасения, ни в коем случае не сообщайте незнакомым людям свои данные, PIN-коды и не передавайте деньги. Самое разумное - немедленно прервать разговор“, - предупредила Крафт.
Не передавайте деньги незнакомцам
Напоминаем, что преступники все чаще используют различные предлоги, чтобы вызвать у жертвы страх и заставить ее действовать быстро, без проверки информации. Часто мошенники представляются родственниками, которые попали в беду, или сотрудниками полиции, следователями, адвокатами. Такой способ мошенничества стал особенно популярен летом и осенью нынешнего года. Так в октябре 2024 года преступник под видом следователя полиции позвонил жительнице Нарвы и сказал, как ее дочь сбила чужого ребенка. Отец ребенка якобы готов забрать заявление, если женщина немедленно заплатит 5000 евро.
Департамент полиции и погранохраны призывает быть бдительными и всегда проверять информацию, прежде чем передавать деньги незнакомцам. Важно помнить, что полиция и другие официальные лица никогда не будут требовать денег по телефону или угрожать арестом. При любом сомнительном звонке стоит сразу же обращаться в полицию.
В такие моменты, особенно когда речь идет о близких людях, всегда срабатывают эмоции. Преступники умеют говорить убедительно. Если при звонке у вас просят деньги, следует помнить, что это обман. Обязательно расскажите своим близким, что таким образом - используя истории о трагичных дорожных происшествиях - мошенники занимаются вымогательством.