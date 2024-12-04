Телефонные мошенники добрались до детей. В Таллинне ребенку позвонили и сказали, что мама попала в аварию

По сообщению полицейских, телефонные мошенники позвонили ребенку и сказали, что его мама попала в серьезную аварию и находится в тяжелом состоянии, пишет Pere ja kodu. Во время разговора трубку передали женщине, чей голос был очень похож на голос матери ребенка и, по всей видимости, был сгенерирован искусственным интеллектом. Затем трубку передали человеку, который назвался врачом и подтвердил, что якобы состоянии матери тяжелое. Ребенку сказали, что сейчас необходимо заплатить другому водителю, чтобы он не подал на маму в суд из-за ДТП.

Полиция просит всех родителей сообщить своим детям о подобных видах мошенничества.

Веб-констебль рекомендует родителям включить в настройках контактов на телефонах детей функцию блокировки звонков от неизвестных абонентов: „Напоминаю, что ни одно техническое решение не обеспечивает 100% защиты, и мошенники всегда находят способы их обойти. Поэтому по-прежнему очень важно, что родители тоже повышали осведомленность детей“.

Мошенники используют для звонков телефонные номера жителей Эстонии

Как мы писали ранее, людям все чаще звонят с незнакомых эстонских номеров, а когда они перезванивают, то не знают, с кем говорят и что вообще кому-то звонили. По данным телекоммуникационных компаний, мошенники подделывают и клонируют номера телефонов.

„В последнее время клиенты все чаще всего жалуются на то, что им поступает много звонков с эстонских номеров. Мы проанализировали эти звонки и выяснили, что номера абонентов подделываются, а звонки на самом деле поступают из-за границы“, - сказала Май Крафт, возглавляющая в компании Elisa подразделение информационной безопасности.