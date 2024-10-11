„Ваша дочь сбила ребенка“. Мошенники оставили двух нарвитянок без сбережений
На днях мошенники обманули жительниц Нарвы на тысячи евро.
В четверг, 10 октября, преступник под видом следователя полиции позвонил жительнице Нарвы и сказал, как ее дочь сбила чужого ребенка. Отец ребенка якобы готов забрать заявление, если женщина немедленно заплатит 5000 евро. Кроме того, женщине позвонил мошенник, представившийся ее дочерью. Женщине сказали, что она должна отправить дочери постельное белье и спрятать в наволочке 5000 евро. Пострадавшая упаковала свои сбережения в постельное белье и передала незнакомцу, который пришел к ней домой. Ущерб составляет 5000 евро. Полиция расследует дело о мошенничестве в рамках уголовного производства.
Аналогичный инцидент произошел днем ранее, 9 октября, с другой жительницей Нарвы, которая передала пришедшему к ней мошеннику более 8800 евро и 1300 долларов. Этот инцидент также расследуется полицией в рамках уголовного производства.
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