09.10.2024, 11:50
Мошенники используют телефонные номера жителей Эстонии для звонков. Владельцы номеров об этом даже не подозревают
ФОТО: | Delfi Meedia
Как стало известно Delfi, все чаще людям звонят с незнакомых эстонских номеров, а когда они перезванивают, то не знают, с кем говорят и что вообще кому-то звонили. По данным телекоммуникационных компаний, мошенники подделывают и клонируют номера телефонов.
Волна странных звонков прокатилась, например, во вторник около десяти часов. Человек, сообщивший об этом, рассказал, что он не отвечал на звонки, а когда перезванивал, то оказалось, что звонивший, по его словам, никому не звонил. Иногда человек, ответивший на телефонный звонок, сообщал, что тот, кто перезванивает, не первый, кто утверждает, что ему звонили.
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