ЧП и криминал
09.10.2024, 11:50

Мошенники используют телефонные номера жителей Эстонии для звонков. Владельцы номеров об этом даже не подозревают

 
Специальные тарифы не действуют, когда перезванивают на эстонские номера.
Специальные тарифы не действуют, когда перезванивают на эстонские номера.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Как стало известно Delfi, все чаще людям звонят с незнакомых эстонских номеров, а когда они перезванивают, то не знают, с кем говорят и что вообще кому-то звонили. По данным телекоммуникационных компаний, мошенники подделывают и клонируют номера телефонов.

Волна странных звонков прокатилась, например, во вторник около десяти часов. Человек, сообщивший об этом, рассказал, что он не отвечал на звонки, а когда перезванивал, то оказалось, что звонивший, по его словам, никому не звонил. Иногда человек, ответивший на телефонный звонок, сообщал, что тот, кто перезванивает, не первый, кто утверждает, что ему звонили.

Как сказала Delfi Май Крафт, возглавляющая в компании Elisa подразделение информационной безопасности, в последние недели, судя по отзывам клиентов, действительно увеличилось количество мошеннических звонков. „В последнее время клиенты все чаще всего жалуются на то, что им поступает много звонков с эстонских номеров. Мы проанализировали эти звонки и выяснили, что номера абонентов подделываются, а звонки на самом деле поступают из-за границы“, - сказала Крафт.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии