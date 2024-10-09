Мошенники используют телефонные номера жителей Эстонии для звонков. Владельцы номеров об этом даже не подозревают

Волна странных звонков прокатилась, например, во вторник около десяти часов. Человек, сообщивший об этом, рассказал, что он не отвечал на звонки, а когда перезванивал, то оказалось, что звонивший, по его словам, никому не звонил. Иногда человек, ответивший на телефонный звонок, сообщал, что тот, кто перезванивает, не первый, кто утверждает, что ему звонили.