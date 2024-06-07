Терроризирующие жителей Эстонии мошенники становятся все изощреннее и бесстрашнее

За минувшие сутки из Таллинна поступило два сообщения о мошенничестве. В среду, 5 июня, поступило сообщение о том, что 82-летнему мужчине позвонили и сказали, что жена его сына сбила двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, и что одному из пешеходов срочно нужны деньги на дорогостоящую операцию. Мошенник пришел к потерпевшему домой и тот передал ему 10 000 евро.

В этот же день 76-летняя женщина сообщила, что ей позвонили и на русском языке сказали, что ее внук попал в ДТП в Германии. Утверждалось, что внук переходил дорогу на красный свет и попал под машину. За рулем якобы была беременная женщина, которая после аварии находится в тяжелом состоянии. Далее с потерпевшей поговорила женщина, назвавшийся медсестрой, и на русском языке сказала, что на операцию водителю необходимо 70 000 евро. Пострадавшая передала мошеннику 3000 евро в конверте.

Еще один случай произошел в Рапламаа. 5 июня в полицию поступило сообщение о том, что 28 мая женщина разместила в соответствующей группе Facebook пост о поиске жилья для краткосрочной аренды за границей. С женщиной связались и попросили прислать выписку из документа, удостоверяющего личность. После этого для нее составили договор аренды и попросили подписать его и внести арендную плату за первый месяц и залог. Позже при проверке контактного лица выяснилось, что он является мошенником, действующим в нескольких зарубежных странах. Причиненный ущерб составляет 1000 евро.

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