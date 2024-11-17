Какой способ оплаты предпочитают жители Эстонии: обычная касса или самообслуживание?

Недавно RusDelfi писал о ситуации с участием одного из наших читателей, которая произошла в тартуском магазине Maxima. Мужчина хотел воспользоваться для оплаты товаров обычной кассой вместо касс самообслуживания, но не встретил понимания со стороны сотрудников магазина.

Покупатель уверен, что у клиентов должен быть выбор. В свою очередь, магазин утверждает, что за кассами самообслуживания – будущее.

По словам пресс-секретаря Maxima Свена Лиллепалу, торговая сеть действительно увеличивает количество касс самообслуживания, чтобы сотрудники магазинов могли выполнять другие задачи, „обеспечивая приятную атмосферу для покупателей“. „Это разумный подход в сегодняшних условиях дефицита рабочей силы“, – считает представитель магазина.

Мы решили узнать, какой способ оплаты наиболее популярен среди наших читателей и провели опрос.

Большинство из почти 2000 проголосовавших отдали предпочтение „обычной кассе“.

На втором месте оказался вариант „Сканирую товары в зоне самообслуживания“, который выбрали 22% участников опроса.

„В зависимости от товара“, – такой комментарий оставил один из наших респондентов.

„Использую любой вариант, кроме обычной кассы, предпочтительно – приложение, – сообщил другой участник опроса. – Очень удобно складывать сразу в сумку. Если в магазине нет самообслуживания, я туда не хожу вообще – неудобно и неприятно, и очень жалко вечно уставших кассиров“.

Другой респондент отметил, что пользуется всеми вариантами, хотя иногда удобнее подойти на обычную кассу, когда товаров немного. „Когда много, то я сканирую приложением, пока хожу по магазину, и так легче и быстрее оплачивать на самообслуживании“, – добавил он.

„Пожилым людям нужна помощь, для них важен кассир“, – считает один из отвечавших, поясняя, что у многих пожилых людей проблемы со зрением, а некоторые просто не умеют пользоваться техникой.