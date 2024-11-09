ОПРОС | Обычные кассы vs самообслуживание. Как вы предпочитаете расплачиваться в магазине?

Покупатель считает, что у клиента всегда должен быть выбор. Магазин же настаивает, что за кассами самообслуживания – будущее.

По словам пресс-секретаря Maxima Свена Лиллепалу, торговая сеть действительно увеличивает количество касс самообслуживания, чтобы сотрудники магазинов могли выполнять другие задачи, „обеспечивая приятную атмосферу для покупателей“. „Это разумный подход в сегодняшних условиях дефицита рабочей силы“, – считает представитель магазина.

„Мы понимаем, что самообслуживание и использование мобильного приложения подходят не всем, – также сказал Лиллепалу. – Однако все крупные сети розничной торговли используют автоматизированные решения, которые помогают оптимизировать человеческие ресурсы“.

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